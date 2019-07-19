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Bağcılar’da ‘Üniversite Tercih Fuarı’ başlıyor

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) başarıyla atlatan öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri amacıyla Bağcılar’da 5.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:52
Bağcılar’da ‘Üniversite Tercih Fuarı’ başlıyor

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) başarıyla atlatan öğrencilerin doğru tercih yapabilmeleri amacıyla Bağcılar’da 5. Üniversite Tercih Fuarı açılıyor. 20-29 Temmuz tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine kurulan stantlarda üniversite yetkilileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verilecek.


Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından iyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrencileri heyecan sardı. Bağcılar Belediyesi de gençlere yardımcı olabilmek amacıyla 4 yıldır gerçekleştirdiği tercih günleri hizmetini bu sene de devam ettiriyor. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa hayata geçirilen Bağcılar 5. Üniversite Tercih Fuarı yarın başlıyor.


20-29 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek olan organizasyon kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesine 11 üniversiteye ait stant kuruldu. Öğrenciler, YKS sınavında aldıkları puanlara göre tercih etmek istedikleri üniversiteleri daha iyi tanıma fırsatı bulacak. Öğrencilere 11 üniversiteyi temsilen rehber öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) yetkililerinden oluşan personel yardımcı olacak.



Başkan Çağırıcı da öğrencileri fuara katılmaya davet etti


YKS’ye giren gençlerin tercihlerini, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerinin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olacak. Öğrenciler başarı sıralamalarına göre 2 yıllık üniversite yada 4 yıllık üniversiteden hangisine girebileceği konusunda danışmanlardan bilgi alabilecek.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öğrencilerin doğru ve yerinde karar verebilmeleri için fuara katılmaya davet etti. İstanbul’un dört bir yanından herkese açık olan fuar 29 Temmuz tarihine kadar hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:52
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