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Bağcılar’da uçakta yaşanabilecek ani kalp krizine müdahale anlatıldı

Bağcılar’da ’3.

19 Şubat 2019 Salı 16:25
Bağcılar’da uçakta yaşanabilecek ani kalp krizine müdahale anlatıldı

Bağcılar’da ’3. Ani Kalp Durmasında Ölümlerin Önlenmesi Sempozyumu’nda uçakla yolculuk sırasında aniden yaşanabilecek kalp krizine karşı yapılması gerekenler anlatıldı. Sempozyum kapsamında ani kalp durmasına karşı nasıl kalp masajı yapılması gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 3. Ani Kalp Durmasında Ölümlerin Önlenmesi Sempozyumu yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu moderatörlüğündeki sempozyuma Doç. Dr. Kenan Türkoğlu, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat Alkan, Türk Hava Yolları Sağlık Müdürü Dr. Deniz Aybey ve Hayatta Kal Derneği Başkanı Doç. Dr. Mutlu Vural, sağlık öğrencileri ve hasta yakınları katıldı.


’3. Ani Kalp Durmasında Ölümlerin Önlenmesi Sempozyumu’nda uçakla yolculuk sırasında aniden yaşanabilecek kalp krizine karşı yapılması gerekenler anlatıldı. Doğru kalp masajının nasıl yapılması gerektiğinin anlatıldığı video gösteriminin ardından sempozyumda Hayatta Kal Derneğinin gönüllü aktivistleri ani kalp durmasına karşı uygulamalı olarak kalp masajı yaptı.



"Yasal bir sorumluluğu yok"


Hayatta Kal Derneği Başkanı Dr. Mutlu Vural, "Smiling Doctors’ projesinden bahsederek diğer doktorlarından bu projeye destek olması gerektiğini belirtti. Dr. Vural, "Uçakta seyahat eden kayıtlı olan doktorlar varsa sistemde kabin ekibi doktor olmadan ilk yardım sertifikası olan birinden yardım isteyebilirler. Ancak şunu söyleyebiliriz doktorlar, kabin görevlileri acil durumlarda kalp krizi, ani kalp durması gibi acil durumlarda müdahale ettiklerinde yasal bir sorumluluğu yok, koruyucu yasalarda var. Bu konuda açılmış herhangi bir dava söz konusu değil. Çünkü orada ölen biri var müdahale edilmezse hayatını kaybedecek. Proje ile uçakta seyahat eden doktorlar tespit edilerek gerekli durumlarda gönüllü müdahale edebilecek. Öte yandan kabin ekibi çalışanlarına acil durumlarda müdahale amaçlı eğitimler veriliyor” dedi.



"9 bin müdahale"


Türk Hava Yolları Sağlık Müdürü Dr. Deniz Aybey, "2018 yıllında 75 milyon kişi taşıdık. Bu yolcuların arasında uçakta rahatsızlanan 18 bin civarı yolcumuz oldu. Bunların 9 bin civarına kabin ekiplerimiz müdahale ederken, 9 bin civarı yolcumuza ise uçakta seyahat eden yolcularımız müdahalede bulundular. 2018 yılında ne yazık ki 8 yolcumuz hayatını kaybetti. Ağırlıklı olarak kalp krizi nedeniyle vefatlar oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:25
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