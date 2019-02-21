Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Taşocağı Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasında yaşandı. Fabrikada sabah 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken, olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.