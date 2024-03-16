Bağcılar’da Ramazan Ayı’na özel plato

Bağcılar Belediyesi bu sene Ramazan ayı etkinliklerini “Bağcılar’da Ramazan paylaşınca güzel” mottosuyla düzenliyor. Bu kapsamda ilçe sakinleri için Bağcılar Meydanı’na dev bir plato kuruldu. Ramazan Platosu’nun açılışı öncesinde vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, davulcular eşliğinde yenilenen Çarşı Caddesi’ni dolaştı.

“Geleneklerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”

Platonun açılış programına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Açılışta konuşan Özdemir, “Hep ‘Nerede o eski Ramazanlar? Çocukluk dönemlerimiz?’ diyoruz. Aslında bizim çocukluk dönemlerimiz, büyüklerimizin çocukluk döneminden ötesine vatandaşlarımızı Osmanlı dönemine götürüyoruz. Osmanlı adetlerini, geleneklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Burada herkesin ilgisini çekecek etkinliğimiz var. İnşallah Ramazan Ayı’nı en güzel şekilde Bağcılar’da yaşayacağız” dedi.

Çocuklar, Ramazan’ın anlamını öğrenecek

ÖNE ÇIKAN VİDEO

7’den 70’e her kesime hitap eden platoda öncelik çocuklara verildi. Minikler için kukla gösterimleri, tiyatro oyunları, karikatür çizimleri, çizgi film gösterimi, ebru sanatı ve labirent gibi çeşitli eğlence alanları oluşturuldu. Çocuklar ‘topaç çevirme’den ‘yağ satarım bal satarım’a kadar geleneksel oyunlarla da tanışacak.

Peygamber kıssaları anlatılacak

Gençler ve yetişkinler için de Ramazan’ın güzel adetlerinin hatırlatıldığı, namaz surelerinin anlamlarının anlatıldığı, camilerin tanıtıldığı videolar, Peygamber kıssaların anlatılacağı söyleşiler ve film gösterimleri düzenlenecek.

Kitap standı oluşturuldu

En ince ayrıntılar düşünülerek hazırlanan platoda kitap standı da oluşturuldu. Kitapseverler, stantlardan sevdikleri yazarların kitaplarından temin edebilecekler.

Ramazan sergisi açıldı

Eski dönemlere ait Ramazan’ı anlatan minyatür, resim ve fotoğraf gibi görsellerden oluşan bir sergi de açılacak. Sanatseverler, sergiyi dolaşarak eski Ramazanların nasıl yaşandığına tanıklık edecek.

Müzik dinletisi de olacak

Renkli görüntülerin yaşanacağı alanda katılımcılara müzik dinletisi de sunulacak. Her gün bir sanatçı, söyleyeceği ezgilerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Ödüllü yarışmalar var

Her akşam sahnede çocuklar arasında ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Soruları doğru olarak cevaplayıp başarılı olanlara çeşitli hediyeler verilecek.

İlk defa oruç tutan çocuklara hediyeler verilecek

Ramazan ayında ilk defa orucunu tutan çocuklar için de sürprizler hazırlandı. Bu çerçevede ilk defa oruç tutanlara Vefahane Yaşam Merkezi’nde yapılan ahşap oyuncaklardan hediye edilecek.

Davulcular maniler söyleyecek

Ramazan Ayı’nın vazgeçilmezi olan davulcular da etkinlik alanında yerini alacak. Meydanda dolaşacak olan davulcular, ‘Hoş geldin Ramazan’ manileri okuyacaklar.

İkramlar yapılacak

Ayrıca etkinlik alanında konuklara Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, mısır patlağı, lokma, tulumba gibi ikramlarda da bulunulacak.

En işlek cadde süslendi

İlçenin en işlek caddesi olan Çarşı Caddesi’nde de özel bir çalışma yapıldı. Araç trafiğine kapalı olan cadde, Ramazan ayına özel hilal, yıldız ve kandillerle süslendi. Süslemeler, Ramazan ayı bitene kadar asılı kalacak.