"Bağcılar'da projelerin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik"

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçedeki projelerin yüzde 70'e yakınının gençlere yönelik olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı olan Çağırıcı, üçüncü dönemdeki projelerini Halk Sarayında düzenlenen "Proje Tanıtımı" toplantısında açıkladı.

Çağırıcı, 12 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki hizmetlerini ardından da önümüzdeki döneme ilişkin plan ve projelerini sinevizyon eşliğinde görsel sunumla anlattı.

Ustalık dönemine yakışır bir hazırlık yaptığını ifade eden Çağırıcı, "Toplumun her kesimine yönelik hizmetlerimiz var ama ilçemizde projelerimizin yüzde 70'e yakını gençlere yönelik. Onlar hayal edecek, düşlerini tasarlayacak biz de hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki bizim projelerimizle gençlerin de çabasıyla Bağcılar, sanattan spora kadar bütün dallarda bir gençlik şehri olacak." değerlendirmesini yaptı.

Lokman Çağırıcı, 55 bin metrekarelik alana yapılan Bağcılar Meydanı'nın tamamlandığında İstanbul'un en büyük meydanı olacağını belirterek, Millet Kıraathanesi de inşa edilen meydanın etrafında bulunan evlerin siluetleri ve kat yüksekliklerinin aynı olacağını kaydetti.

Modern, donanımlı ve içinde 350 kişilik öğrenci yurdunun bulunduğu Yeni Gençlik Merkezi'nin inşaatının bitmek üzere olduğunu aktaran Çağırıcı, ilçede 5 katlı, 24 saat hizmet verecek bir kütüphane inşa edeceklerini vurguladı.

Çevre, sağlık ve ulaşıma yönelik projelerine de değinen Çağırıcı, şu bilgileri verdi:

"163 parkın bulunduğu Bağcılar'da önümüzdeki dönemde aralarında Tema Bilim Parkı, Kelebek Evi ve Parkı, Değirmen Kafe, Sıfır Atık Parkı, Mahmutbey Mahallesi Köyiçi Parkı ve Sosyal Tesisi'nin bulunduğu 14 park projesi daha hayata geçirilecek. 100 bin metrekare üzerine kurulacak Spor Parkı ve Stat projesinde tenis kortu, futbol-voleybol sahaları, halı sahalar, motokros parkurları yer alacak. İstanbul’un raylı sistemlerden en çok yararlanan ilçesi Bağcılar'da 4 metro hattının inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki dönemde planlar arasında ise 3 metro hattı daha yer alıyor. İstanbul Havalimanı’na ulaşabilecek entegre metroya da önümüzdeki dönemde kavuşuluyor. Ayrıca Kağıthane-Halkalı arasında planlanan ve Bağcılar'dan geçen tünel sayesinde ulaşım daha da kolaylaşacak."



