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Bağcılar’da park halindeki araçlar kurşunlandı

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesinde park halindeki minibüs ile hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı.

10 Mart 2019 Pazar 05:39
Bağcılar’da park halindeki araçlar kurşunlandı

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesinde park halindeki minibüs ile hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Polis şüphelilere yönelik çalışma başlattı.


Olay, saat 04.30 sularında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi 1985 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan minibüs ile hafif ticari araç , kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı. Silahla ateş açılması sonucu kurşunlar araçlara isabet etti, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Silah sesleriyle uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde tedbir amaçlı zırhlı araç güvenliği sağladı.


Olay yeri inceleme ekipleri araçlar üzerinde delil incelemesi yaptı.


Kimsenin yaralanmadığı kurşunlama ile ilgili polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 05:39
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