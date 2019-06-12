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Bağcılar’da “Kiraz Hasadı Şenliği”

Bağcılar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Kiraz Hasadı Şenliğinin 11’incisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:17
Bağcılar’da “Kiraz Hasadı Şenliği”

Bağcılar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Kiraz Hasadı Şenliğinin 11’incisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Şenlikte Bağcılarlı vatandaşlar hem dalından kiraz yedi, hemde piknik yaparak doyasıya eğlendi.


Bağcılar Belediyesi’nin 2008 yılında hizmete sunduğu Kiraz bahçesinin hasadı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl 11’incisi düzenlenen şenlikte vatandaşlar Kiraz ağaçların altında serdikleri hasırlarda hem serinledi hem de dalından meyvelerini yedi.Alana gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşlarla sohbet etti. Şenlik kapsamında ağaçtan kiraz toplayan Oktay, kirazları çocuklara ve basın mensuplarına ikram etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kendi topladığı kirazları çocuklara ikram ederek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



“Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz’’


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, çocukların dalından kiraz yemesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, “Beraber koruduğumuz kirazları, meyvelerin hasadını da beraber yapıyoruz. Dalından kiraz yeme çocuklar için çok muhteşem bir şey. İstanbul’un merkezinde, şehrin merkezinde, bu tür bahçeler bir nefes alma yeri haline geliyor ve komşuluk kültürünün gelişmesinde, komşular arasında yöresel ikramlar yapılıyor. Bunlar çocuklarımız için çok önemli şeyler.Sokakta oynayan çocukların burada aileleriyle birlikte, aynı sofrada aileleriyle piknik yapmaları onlara ayrıca mutluluk katıyor.Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:17
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