Bağcılar’da kağıt fabrikasında yangın çıktı Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.