Bağcılar’da kağıt fabrikasında yangın çıktı

Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı.
07 Mart 2019 Perşembe 13:35
Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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