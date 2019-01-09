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Bağcılar'da "gürültü kirliliği"ne para cezası

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:11
Bağcılar'da "gürültü kirliliği"ne para cezası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla gelen şikayetler doğrultusunda, ilçe genelinde 163 iş yerinde denetim yaptı. Standartları aşan işletmelere, gerekli tedbir ve önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptırmadıkları takdirde idari para cezası uygulanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, endüstriden eğlenceye kadar her sektörden mekanın denetlendiği uygulamalarda, en çok şikayetin geldiği yerlerin başında tekstil atölyeleri, market, şarküteri, mobilya imalathanesi, düğün salonu ve kafeler geliyor.

Belediye bünyesinde çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçenin huzur ve sessizliğini sağlamak için çalışmalarını koordineli olarak sürdürüyor. Bu kapsamda 7 gün 24 saat telefon, elektronik posta, ya da şahsen yapılan başvurular incelenerek, şikayetler doğrultusunda tespit edilen adresler, zabıta ekipleri ve çevre mühendisleri tarafından denetlenmeye devam ediyor.

-Ses izolasyonu yaptırmayan iş yerlerine, idari para cezası

Sanayiden gıdaya endüstriden eğlence merkezlerine kadar her sektörden iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde gürültü kaynaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olup olmadığı hassas cihazlarla yerinde tespit ediliyor.

Gürültü yönetmeliğinin sınır değerlerini aşan işletmeye izolasyon yapması için süre veriliyor ve verilen sürenin sonunda tekrar ölçüm yapılıyor ve bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikte yer alan standartları aşan işletmelere, gerekli önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptırmadıkları takdirde idari para cezası uygulanıyor.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:11
  1. Bağcılar Belediyesi
  2. gürültü kirliliği

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