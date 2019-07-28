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Bağcılar'da "Fuat Sezgin Bilim Merkezi" açıldı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı:- "Her konuda olduğu gibi bilim konusunda da geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız. Bu anlayışla eğitimin her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız"

28 Temmuz 2019 Pazar 12:32
Bağcılar'da "Fuat Sezgin Bilim Merkezi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesince, çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmaya yönlendirmek amacıyla İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adının verildiği bilim merkezi açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleceğin bilim insanı olmayı düşünen öğrencilere yönelik önemli bir proje daha hayata geçirildi.

Bu kapsamda belediye, 8D Sinema ve Planetaryum binasının içinde bilim merkezi oluşturdu. Bilim üssüne ise dünyanın önde gelen tarihçilerinden olan akademisyen, İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adı verildi.

Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nde girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda bölüm bulunuyor.

Ayrıca öğrenciler, ressam robot, robot uçak, güneş enerjisi atölyelerinde, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve düşünce becerilerini geliştirebilme özelliklerini de kazanıyor.

Kendilerine verilen malzemelerden yeni ve farklı proje yapan öğrenciler, yapmış oldukları robotları da yanında götürüyor. Bilim merkezi, ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunuyor.

Bilim merkezinde çocuklar, bisiklet pedalı çevirerek enerjisiyle elektrik üretip, maddenin dördüncü halini yansıtan plazma kürelerine dokunarak floresan lambayı çalıştırıyor.

- "Eğitimin her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, daha güçlü bir nesil için çalıştıklarını belirterek, çocukların bilim merkezinde, bilimi eğlenceye dönüştüreceğini ifade etti.

Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Her konuda olduğu gibi bilim konusunda da geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız. Bu anlayışla eğitimin her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız. Çocuklarımıza ilham vermek, onları bilime teşvik etmek maksadıyla kurduğumuz bu merkezden geleceğin bilim ve teknoloji dehalarının yetişmesini ümit ediyorum. Çocuklarımızı keyifli ve yararlı zaman geçireceği bilim merkezine bekliyorum."

Öğrencilerin yaptıkları uygulamalarla eğlenirken öğrenmeye devam ettiğine dikkati çeken Çağırıcı, merkezin hafta içi gençlere, hafta sonu ise yetişkinlere yönelik hizmet vereceği bilgisini paylaştı.


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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 12:32
  1. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  2. Bağcılar Belediyesi
  3. Fuat Sezgin Bilim Merkezi
  4. Prof. Dr. Fuat Sezgin

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