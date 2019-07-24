Bağcılar’da engelli kadına cinsel istismar davasında tutuklu sanıklara tahliye

Bağcılar’da 30 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ayşe M.’ye (44) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 2 tutuklu sanık, savcının talebiyle mahkemece tahliye edildi. Savcı tahliye talebinde mahkeme ekranından görünüşü itibariyle mağdurun akli dengesinin yerinde olduğunu aktardı.

Bağcılar’da ‘orta derecede mental retardasyon’ rahatsızlığı olan Ayşe M.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2’si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Müslüm D. (28) ile Gökhan Ö.(28) ve tutuksuz sanık Yasin C. (25) hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

“Cinsel istismarda bulundular, ikisi de yaptı”

Duruşmada mağdur Ayşe M.’nin adli görüşmeci odasında uzman psikolog ile beyanı alındı. Soru cevap şeklinde beyanı alınan Ayşe M., cama çıktığında evde kendinden başka kimse olmadığını ve çarşaf silkelediğini söyledi. Sanıkların camdayken kendisine doğru baktığını söyleyen Ayşe M., “Ben bu şahıslar ile konuştum. ‘Kapıyı açar mısınız dediler?’ ben de ‘yok’ dedim. El işareti yaptılar başparmağını yukarıya doğru kaldırdılar, ben tamam gel şeklinde anladım bunu. Kapıya vurdular kapıyı açtım. 2 kişi içeri girdi. Beni çekyata yatırdılar sonra üzerimdeki pantolon ile kazağı zorla çıkardılar sonra cinsel istismarda bulundular. İkisi de yaptı. Benden telefon numaramı istediler verdim” şeklinde beyanda bulundu.

Tanık Yeter K. ise Ayşe M.’nin üst komşusu olduğunu söyleyerek “Ben sanıkları tanımam. Olay tarihini hatırlıyorum. 2 tanımadığım şahsın binamıza baktığını gördüm. Ben de o sırada balkondan bakıyordum, onları gördüm. Onlar da binaya doğru baktılar. Ayşe bu sırada kendi dairesinin camındaydı. Aralarında bir konuşma ya da işaretleşme görmedim. Sonra apartmanların ziline bastılar. Benim de zilime bastılar. Ben ‘kim o’ dedim, ‘pardon yanlış oldu’ dediler. Bu şahısların gittiklerini gördüm. Sonrasını bilmiyorum” şeklinde konuştu. Duruşmada daha sonra Yeter K.’ye hangi şahısları gördüğü sorulduğunda Yasin C.’yi teşhis etti.

Söz verilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk, mağdurun akli melekelerinin yerinde olmadığını belirterek beyanlara itibar edilemeyeceğini aktardı. Avukat Öztürk sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mağdur Yılmaz M.’nin avukatı Tolga Tekin ise sanıkların tüm savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Savcı “Mahkeme ekranından görünüşü itibariyle akli dengesi yerinde”

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise mağdurun dış görünüşü itibariyle akli melekelerinin yerinde olmadığı konusunun subjektif bir konu olduğu, bu durumun kişiden kişiye göre değişebileceği mahkeme ekranından görünüşü itibariyle mağdurun akli dengesinin yerinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı sanıkların ayrı ayrı tahliyelerini talep etti.

“Zeka geriliği olduğu anlaşılamamaktadır”

Sanık Müslüm D.’nin avukatı ise mağdurun alınan ifadesinde kapıyı kendisinin açtığını söylediğini aktararak “Mağdur gel anlamında parmak işareti yaptığını da söylemiştir. Mağdurun huzurdaki ve kolluktaki beyanları çelişkilidir. Ekrandaki görüntüsünde zeka geriliği olduğu anlaşılmamaktadır” dedi.

“Biz mağdurun akıl hastası olduğunu bilecek durumda değiliz”

Sanık Gökhan Ö.’nün avukatı Alaaddin Balcı ise “Orta derecedeki zeka geriliği normal bir insanın davranışlarını gösterir. Biz mağdurun akıl hastası olduğunu bilebilecek durumda değiliz” dedi.Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı.

Mahkemeden tahliye kararı

Mahkeme mağdur Ayşe M.’nin zeka geriliğinin olup olmadığı ve vereceği beyanlara itibar edilip edilmeyeceği konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yüzde 70 oranında ‘orta derecede mental retardasyon’ rahatsızlığı olan ve IQ’su 43 olan Ayşe M.’nin, çarşafları silkelemek için balkona çıktığı bu sırada sanıkların kendisiyle anlaşılamayan biçimde el işareti ile konuştukları anlatılıyor. Sanıklar Gökhan Ö. ve Müslüm D.’nin apartmanın dış kapısına geldikleri ve daire kapısı açıldığında ise içeri girdikleri anlatılan iddianamede , Ayşe M.’nin bulunduğu daireye gelen Gökhan Ö.’nün cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği aktarılıyor. Müslüm D.’nin ise Gökhan Ö.’nün mağdura cinsel istismarda bulunduğu anı izlediği aktarılan iddianamede Yasin C’nin ise mağdurun oturduğu daireyi bulamadığı için apartmandan ayrıldığı anlatılıyor.

Adli Tıp Kurumu Raporu’na göre DNA’ları tespit edilen sanıklar Müslüm D. ile Gökhan Ö.’nün ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıldan az olmamak şartı ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan 2 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede sanıkların arkadaşı olan Yasin C. hakkında ise ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten’ 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.