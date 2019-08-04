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Bağcılar'da, "e-belediyecilik" projesi

04 Ağustos 2019 Pazar 11:01
Bağcılar'da, "e-belediyecilik" projesi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nde alt yapı hizmetlerinden emlak vergisi borcunu ödemeye, bina, arsa, çevre ve temizlik bildirimine kadar her türlü işlem belediye binasına gelmeden yapılabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların belediyeyle ilgili tüm işlemlerini belediyeye gitmeden, internet üzerinden veya telefon kullanarak gerçekleştirebilmesini sağlayan "e-belediyecilik" projesinin başarılı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe sakinlerinin özellikle yazın sıcak, kışın soğuk günlerinde belediyeye kadar gitmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini yaptığı, online kentsel faaliyetler kapsamında emlak vergisi bildirimi, emlak vergisi bildirim sureti sorgulama, borç sorgulama ve ödeme, imar durumu sorgulama, alt yapı, mühendislik, bina, arsa, çevre, temizlik, reklam bildirimleri başta olmak üzere toplam 30 hizmetin online olarak verildiği aktarıldı.

Böylece vatandaşların belediyenin planladığı projelerle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşabilmesi, anketlere katılabilmesi, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilmesi sağlanıyor.

Çağrı merkezi, web, e-devlet ve sosyal medya kanallarıyla işlemler kolayca yapılırken, başvurular tamamladığında vatandaşlar sms ve e-posta yolu ile bilgilendiriliyor.

Süreç web sitesi yada çağrı merkezi üzerinden de takip edilebiliyor. Evrak kayıtlarına bakıldığında elden yapılan işlemlerin az online işlemlerin daha çok olduğu açıkça görülüyor. Verilere göre günde ortalama 350, ayda ise 10 binin üzerinde yapılan başvurunun yüzde 37'sinin telefon, yüzde 25 web üzerinden, yüzde 25'inin elden ve yüzde 13'ünün ise posta yoluyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, teknolojiyi hemşehrilerinin hayatını kolaylaştıracak bir araç haline getirdiklerini söyledi.

Çağırıcı, "Vatandaşımızın zamanını yararlı şekilde değerlendirmesi için online hizmetimizi sürdürüyoruz. Buraya kadar gelip hem yorulurken hem de zaman kaybediyordu ama artık oturduğu yerden bir tuşla işlerini yapıyor. Ayrıca aracı olmadan düşüncesini veya projesini bize direkt ulaştırabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:01
  1. "e-belediyecilik" projesi
  2. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
  3. Bağcılar Belediyesi

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