Bağcılar’da dış görünümüyle dikkat çeken bina ilgili belediyeden açıklama

Bağcılar’da dış görünümüyledikkat çeken bina ile ilgili Bağcılar Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ,"Binanın yanında bulunan hükümet konağı inşaatının hafriyat çalışması öncesinde söz konusu yer, İstanbul Valiliği tarafından kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır" denildi.

Bağcılar Belediyesi, dış görünümüyle dikkat çeken bina ile ilgili yazılı bir açıklamayaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Dikkat çeken dış cephesi konu edilerek kamuoyunda ve basında haber olarak yer alan Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada bulunan binayla ilgili bilgiler şu şekildedir:

İki bodrum, zemin, asma kat ve normal 5 kattan oluşan ruhsatlı bina, 1995 yılında yapılmıştır. 300 metrekare üzerine kurulu olan binada 1’i işyeri olmak üzere 12 daire bulunuyor. Ön ve arka kot farkından dolayı binanın dış cephesi dikkat çekici ve farklı bir görünüme sahip. Apartmanda oturan vatandaşlarımızın yaptığı başvuru doğrultusunda, binanın yanında bulunan hükümet konağı inşaatının hafriyat çalışması öncesinde söz konusu yer, İstanbul Valiliği tarafından kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır."