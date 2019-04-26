Bağcılar’da 9 gaspçı yakalandı

Bağcılar’da gasp olayına karıştıkları ileri sürülen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, 16 Nisan tarihinde Kazım Karabekir Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük 9 Suriyeli, gasp olayına karıştı. Şüpheliler A.B., E.İ., A.V., A.H., Y.A., S.E., C.E., M.E. ve A.V. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait çeşitli çapta fişek, kılıç, pala ve ‘sallama’ diye tabir edilen bıçaklar ele geçirildi.

9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 Nisan tarihinde adliyeye sevk edildi. Zanlılardan yaşı küçük olan C.E. ‘adli kontrol’ şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 8’inin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.