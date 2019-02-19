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Bağcılar’da 24 saat açık kütüphane

İstanbul’da üye sayısı bakımından 3.

19 Şubat 2019 Salı 15:14
Bağcılar’da 24 saat açık kütüphane

İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi, artık 24 saat hizmet vermeye başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kütüphanelerimizi yaşanan mekanlar haline dönüştürüyoruz. Kafalardan zaman engelini kaldırıyoruz. Saat 22.00’ye kadar açık olan kütüphanemiz Pazartesi gününden itibaren 24 saat hizmet vermeye başladı” dedi.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geçen hafta ilçede gençlerin uğrak merkezlerinden biri olan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’ni ziyaret etmişti. Burada üniversite sınavına hazırlık yapan gençlerle ve ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Çağırıcı, kütüphane müdavimlerini sevince boğan müjdeyi vermişti. Çağırıcı verdiği sözü tutarak kütüphaneyi 24 saat hizmete açtı. Kütüphanede yeni bir döneme girdiklerini söyleyen Çağırıcı, “Kütüphanemiz gün boyu dolup taşıyor. Bu yoğunluktan dolayı öğrencilerimiz zaman ve yer sıkıntısı yaşayabiliyor. Bu yönde bizden çok sayıda talepler oluyordu. İstekleri olumlu bulduk. Kütüphanelerimizi yaşayan mekanlar haline dönüştürdük. Kafalardan zaman ve yer engelini kaldırıyoruz. Saat 22.00’ye kadar açık olan kütüphanemiz Pazartesi gününden itibaren artık 24 saat boyunca hizmet vermeye başladı. Hemşehrilerimiz istediği saat gelip kütüphanemizden istifade edebilecek. Bu adımın çok yararlı olacağına inanıyorum” dedi.



“Ücretsiz çorba ikramı”


Bağcılar’da 15 yıl önce açılan,sonradan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz ismini alan Halk Kütüphanesi, 27 bin 990 üye sayısıyla İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada bulunuyor. “Herkes için kütüphane” projesi kapsamında Kütüphanede internet seminerleri, atölye çalışmaları, kütüphane ziyaretçilerine e-devlet uygulamaları, öz geçmiş hazırlama, kariyer portallarını kullanma, temel bilgisayar eğitimleri, açık eğitim kaynakları, güvenli internet ve güvenli bilgi, sınıf yönetimi, kişisel gelişim, farkındalık ve Bilge-İş eğitimi de veriliyor. Ayrıca kütüphanede bulunanlara ücretsiz olarak sabah, öğlen ve akşam çorba ikram ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:14
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