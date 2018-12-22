Bağcılar'da 2 araç yandı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar’da park halindeki 2 araç yanarken, olayla ilgili down sendromlu bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi 11. Sokak'ta park halindeki panelvan tipi araç ile otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlarda hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

İnceleme sonucu, araçların arasında bez parçalarını yakarak yangına neden olduğu belirlenen down sendromlu M.G. (20) gözaltına alındı. M.G'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yanan araçlardan birinin sahibi Yaşar Şimşek, "Saat 09.00 gibi aracı park edip buradan ayrıldım. Geldiğimde yanmış halde buldum." dedi. Diğer aracın sahibi Murat Kutlu ise, "Arabamın yandığını görünce hemen çalıştırıp ileriye aldım ama bir kısmı yanmıştı, kurtaramadım." diye konuştu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.G'nin elinde bez parçalarıyla araçların bulunduğu alana gelmesi, bir süre sonra araçların yanmaya başlaması yer alıyor.







