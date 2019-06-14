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Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bağcılar’da 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 155 bin öğrenci karnesini aldı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:25
Bağcılar’da 155 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bağcılar’da 2018-2019 eğitim-öğretim yılını tamamlayan 155 bin öğrenci karnesini aldı. Öğrencileri, yaz tatilinde düzenledikleri yaz kamplarına ve spor okullarına davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yazı çok daha iyi değerlendirme imkanı sunuyoruz. Hem eğlen hem öğren modeliyle hizmet veren kamplarımız ve yaz spor okullarımız var. Mutlaka bunları takip edin” dedi.


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Kapanışı nedeniyle Bağcılar Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu’nda program düzenlendi. Okul bahçesi karne alacak öğrenciler ve velileriyle doldu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar çoğu ilin nüfusundan fazla eğitim öğretim kadrosuna sahip olan metropol bir ilçe. Bu anlamda eğitimin kalitesini tutturmak zor. Ama Allah’a hamd olsun öğretmen, idarecilerimiz, belediyemiz ve devlet dairelerimizle beraber Bağcılar’da eğitim öğretimi sadece nicelik değil nitelik yönünden de en önde gelen ilçe olması noktasında yarışıyoruz. Bu yarışta da çok iyi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Özellikle tekli eğitime geçme noktasında çok hızlı bir süreç yaşanıyor” dedi.



Hem eğlen hem öğren modeliyle hizmet veren kamplarımız ve yaz spor okullarımız var


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Bir eğitim öğretim dönemini daha bitirdik. Öncelikle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yeni okul yapımları yeni bilgi evleri ve yeni spor salonlarıyla Bağcılar ailesi olarak eğitime desteğimiz devam ediyor. Eğitimi nasıl daha kaliteli bir düzeye getirebiliriz? deyip hep bunun gayreti içinde olduk. İnşallah bundan sonraki süreçtebu hizmetlerimizi birlikte devam ettireceğiz. Çocuklarımıza yazı çok daha iyi değerlendirme imkanı sunuyoruz. Hem eğlen hem öğren modeliyle hizmet veren kamplarımız ve yaz spor okullarımız var. Mutlaka bunları takip edin” dedi. Çağırıcı, bu hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi.


Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi: “155 bin öğrencimiz karne sevincini yaşıyor. Aslında bugün bir eğitim öğretim yılını noktalamayacağız belki okullarımıza kurumlar olarak ara vereceğiz ama belediyemiz ve kaymakamlığımızın önderliğinde yaz okullarımız, yaz spor okullarımızın açılışıyla yine bu okullarımız şenlenecek. Yaz boyunca yine öğrencilerimizle birlikte olacağız İnşallah. Ayrıca belediyemizin yaz kampları ve müftülüğümüzün yaz Kur’an kursları da olacak. Öğrencilerimizin oraları da en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Karne alacak yavrularımıza tavsiyemiz mutlaka bol bol dinlenin ve kitap okuyun. Yazın tadını bu şekilde çıkarın. Zayıf karneleri olanlar da üzülmesin. Hayatta her şeyin telafisi var. Yaz tatilinde buna göre değerlendirin” dedi.



Başarılı olan öğrenciler ve okullar ödüllendirildi


Konuşmalarının ardından okul müzik korosu şarkı ve ilahiler seslendirdi. Betül Zehra Erdoğan isimli öğrencinin okuduğu Mescid-i Aksa şiiri ise izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda yıl boyunca okulda dereceye giren, ilçede düzenlenen yarışmalarda başarı gösteren ve sıfır atık projesinde dereceye giren öğrenciler ve okullar ödüllendirildi.


Kapanış töreni protokolün ve öğretmenlerin karne dağıtımıyla sona erdi. İlçe genelinde karnelerini alan 155 bin öğrenci yaz tatiline girdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:25
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