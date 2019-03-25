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Bağcılar’a çocuk, genç, yetişkin ve engellilere özel kütüphane yapılıyor

Bağcılar, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve engellilerin ayrı ayrı hizmet alacağı modern ve beş katlı devasa bir kütüphaneye kavuşuyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:56
Bağcılar’a çocuk, genç, yetişkin ve engellilere özel kütüphane yapılıyor

Bağcılar, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin ve engellilerin ayrı ayrı hizmet alacağı modern ve beş katlı devasa bir kütüphaneye kavuşuyor. Yeni kütüphanenin kültür yuvası kimliğini taşıyacağını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yirmi dört saat açık olacak kütüphanemiz, donanımıyla öğrencilerin ve araştırmacıların bütün ihtiyacını karşılayacak.


İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. sırada yer alan kütüphanenin yer aldığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’mizi de yenileyerek hizmet yelpazemizi genişletiyoruz” dedi.


“Birinci Önceliğimiz Eğitim” sloganıyla 12 yıldır Bağcılar Belediye Başkanı olarak ilçeye hizmet eden Lokman Çağırıcı, üçüncü döneminde de eğitim ve kültür alanında birbirinden değerli projelerle hemşehrilerinin karşısına çıkıyor. Çağırıcı, öğrenci ve gençlerin yanı sıra her kesimden ilçe sakininin istifade edebileceği büyük bir kütüphane yapmayı planlıyor. Kütüphanede çalışma alanları çocuklar, gençler, yetişkinler ve engelliler için ayrı ayrı olacak. Kütüphanenin kitap seçimi çağdaş yazarlardan, klasiklere, araştırma-inceleme kitaplarından akademik eserlere, dini, felsefi ve hukuk kitaplarından öykü-deneme ve roman kitaplarına kadar geniş bir yelpaze gözetilerek yapılacak.


İçinde kafeterya, masal odası, multimedya bölümü, interaktif kütüphane, bireysel çalışma odası, cep sineması, söyleşi odası, sergi alanları, konferans ve tiyatro salonu da olacak kütüphaneden hem Türkiye’nin hem de dünyanın önde gelen kütüphanelerindeki dijital kaynaklara ulaşılabilecek.


“Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz”


Yeni yapılacak kütüphaneden övgüyle bahseden Çağırıcı, “Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem Bağcılar meydana beş katlı büyük bir kütüphane inşa edeceğiz. Çocuklar için, gençler için ve yetişkinler için ayrı ayrı olacak. Yirmi dört saat açık olacak kütüphanemiz, donanımıyla öğrencilerin ve araştırmacıların bütün ihtiyacını karşılayacak. Bunun yanı sıra 27 bin 990 üye sayısıyla İstanbul’da üye sayısı bakımından 3’üncü sırada yer alan kütüphanenin de bulunduğu Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’mizi yenileyerek hizmet yelpazemizi genişletiyoruz” dedi.


Kütüphane 24 saat açık olacak


24 saat açık olan ve kütüphaneye gelenlere 3 öğün yemek ikram edilen Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi yenilendiğinde 85 araçlık otoparka, kafeterya, 400 kişilik çok amaçlı salona, restorana, 582 kişilik konferans salonuna ve 760 kişilik okuma salonuna kavuşulmuş olacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:56
  1. kültür
  2. kitap
  3. sergi

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