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Bağcılar sokakları sümbül koktu

Bağcılar Belediyesi,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara 20 bin adet sümbül dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 18:23
Bağcılar sokakları sümbül koktu

Bağcılar Belediyesi,8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara 20 bin adet sümbül dağıttı. Yoğun ilgi gören sümbül dağıtım programında, Kadınlar Bağcılar Belediyesine teşekkür etti.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından, Güneşli Meydanı ve Bağcılar Meydanı’nda 20 bin adet sümbül dağıtıldı. Etkinliğin ilk adresi Güneşli Meydanı oldu. Öğlen saatlerinde meydana toplanan ilçe sakinleri sümbül almak için erkenden kuyruğa girdi. Uzun kuyrukların oluştuğu dağıtım sırasında, çocuklar anneleri için erkekler de eşleri için sümbül aldı.



“Kadınlarımıza ne yapsak azdır”


Sümbül dağıtımı sırasında bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Lokman Çağırıcı, kadınların önemine değinerek, “Duyarlılığı artırmak adına buradayız. İnşallah bundan sonraki süreçte, Rabbim ne bir kadınımıza, ne bir çocuğumuza, ne bir insanımıza acı ve gözyaşı çektirmesin diye dua ediyoruz.Ama maalesef baktığımızda kadınımız yoksulluğun içinde buluyoruz ve yine çocukları ağlarken, anaları kucağında kadınlarımızın koşuştuğunu görüyoruz.Gagasında yem taşıyan bir kuş misali,çocuğuyla ilesiyle hasbihal eden o kadınlarımıza ne yapsak azdır. Ben ellerinden öpüyorum. Cennet onların ayakları altındadır” dedi.



“Kimse ölmesin öldürülmesin”


Sümbül dağıtımında bulunan ve sümbül alan Müjgan Kaya, iyi dileklerde bulunarak, “Öncelikle bütün kadınların, kadınlar gününü kutluyorum. Özelikle haberlerde duyuyoruz, kadın cinayetleri çok fazla maalesef. İnşallah bundan sonra hiç olmaz, çocuklar kadınlar kimse ölmesin öldürülmesin, dileğimiz o. Bağcılar belediyesine çok teşekkür ediyorum. Her zaman almaya geliyorum. Lokman Çağırıcı’yı çok seviyorum”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:23
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