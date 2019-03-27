0553 313 94 23

Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir amfitiyatroya kavuşuyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’ı 1513 kişilik kapasitesi bulunan bale, konser, sinema ve tiyatro gibi sanat gösterilere ev sahipliği yapacak “Rüya Şehir” konseptinde bir amfi tiyatroya kavuşturuyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:21
Bağcılar Rüya Şehir konseptinde bir amfitiyatroya kavuşuyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar’ı 1513 kişilik kapasitesi bulunan bale, konser, sinema ve tiyatro gibi sanat gösterilere ev sahipliği yapacak “Rüya Şehir” konseptinde bir amfi tiyatroya kavuşturuyor.


AK Parti’den üçüncü kez aday olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni döneme damga vuracak bir projeyle geliyor. Bağcılar’da kültür ve sanat altyapısına katkı sağlamak amacıyla modern ve kullanışlı devasa bir amfi tiyatro inşa edilecek.


Yakın zamanda hayata geçecek olan amfi tiyatroda 2 bodrum kat, zemin ve teras katı bulunuyor. İçinde 147 kişilik sinema salonu, 216 kişilik konferans salonu, 950 kişilik amfi tiyatro salonu, 200 kişilik restoran, sergi, sahne ve fuaye alanı bulunan amfi tiyatro, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılayacak. İlçeyi bir Rüya Şehri haline getirecek 1513 kişilik kapasiteli amfi tiyatroda bale, konser, sinema, tiyatro, konferans ve söyleşi gibi sanat gösterileri düzenlenecek.


“Bu mekan bölgenin kültür ve sanat ihtiyacını karşılayacak”


Mimarisinin güzelliğiyle görenleri büyüleyecek şekilde tasarlanan binanın çatısı açılır kapanır sisteme sahip olacak. Vatandaşlar, yazları açık havada, kışları ise yağmurdan ve soğuktan korunarak keyifli zaman geçirecek. Binanın çevresinde çiçek ekimi, peyzaj ve çevre düzenlemesi de yapılacak. 340 araçlık otoparkı da bulunan amfi tiyatroya gelenler, park sorunu yaşamayacak.


Bağcılarlılara amfi tiyatro gibi bir eseri kazandıracak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Çağırıcı, “Bağcılarımızı yarınlara taşıyacak güçlü bir eseri ilçeye kazandıracağız. Amfi tiyatro binasının zeminden çatısına kadar her katında ayrı bir etkinlik gerçekleşecek. Kültür adına her şey olacak. Bu mekan bölgenin kültür ve sanat ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:21
  1. sanat
  2. kültür
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatma Şahin’den Gaziaray test sürüşündeki talihsizlikle ilgili açıklama
    1. Fatma Şahin’den Gaziaray test..
    2. Sinop’ta kitap okuma etkinliği
    3. Anaokulu öğrencileri üniversiteyi gezdi
    4. TBMM Genel Kurulu toplanamadı
    5. Bakırköy’de bir tır ve bir tur otobüsü..
    6. AB'den otomobillere zorunlu hız..
    7. Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366..
    8. Kahta’da kaza: 1 yaralı
    9. Burhaniye’de sokaklara modern temizlik..
    10. Bartın'da 598 sandıkta 151 bin 370..
    11. Aktaş: “Ankara’nın gücünü kullanmak..
    12. Muratpaşa Belediyespor şampiyonluk..
    13. Alanya Belediyesi 5 yılda 1000..
    14. AK Parti'nin Düzce mitingi
    15. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Rekabet..
    16. Başkan Öztürk 100. yıl mahallesinde..
    17. Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras’la Bodrum..
    18. Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü
    19. Denizden öyle şeyler çıktı ki...
    20. Bodrum Kent Park tamamlanıyor
    21. 10 günde 5 bine yaklaştı! Yeni..
    22. Büyükbakkalköy’de bir kazıda top..
    23. Sakarya'da 2 bin 429 sandıkta 717 bin..
    24. AK Partili Özhaseki, CHP’li Topel’in..
    25. Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
    26. Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412..
    27. Eğitim-Bir-Sen’den üyelerine eğitim
    28. Ayağını çapa makinesine kaptıran..
    29. Uğurlu: "Yeni döneme hep birlikte yeni..
    30. ERÜ Hastanelerinde Koleksiyonerlik..
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!