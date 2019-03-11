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Bağcılar, Millet Bahçesi’yle yeni bir yaşam alanına kavuşuyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Nostalji Bahçeleriyle birlikte ilçe sakinlerine nefes aldıran ve hayat kalitesini artıran yeşil yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:48
Bağcılar, Millet Bahçesi’yle yeni bir yaşam alanına kavuşuyor

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Nostalji Bahçeleriyle birlikte ilçe sakinlerine nefes aldıran ve hayat kalitesini artıran yeşil yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyor. 150 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi, sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçileri ağırlayacak.



Bağcılar’da Nostalji Bahçeleri, ilçenin nefes aldığı ve hayat bulduğu mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor. Aileler ağaçlar altında piknik yaparken çocuklar da arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak doyasıya eğleniyor. Gönül sofralarına ve etkinliklere de ev sahipliği yapan bu yeşil alanlar, komşuluk ve dostluk ilişkilerini de pekiştiriyor.



Üçüncü kez AK Parti’den aday olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçenin can damarları haline gelen Nostalji Bahçeleri’nin yanı sıra ilçeye Millet Bahçesi’ni de kavuşturuyor. İstanbul Havalimanı ve çevre bağlantı yollarının ortasında bulunan 150 bin metrekare alana yapılacak Millet Bahçesi’nde; bisiklet yolu, tırmanma duvarı, ekolojik etkinlik alanları, su-doğal yaşam alanları, köprüler, oyun alanları, meydan, sosyal tesisler, millet kıraathanesi, spor alanları ve yürüyüş parkurları bulunuyor.



“Millet bahçesiyle Bağcılar’ın cazibesi daha da artacak”

 

Peyzaj çalışmalarıyla dört mevsim yeşilliği ve renk çeşitliliğini koruyacak olan Millet Bahçesi, huzurlu bir gün geçirerek dinlenmek isteyenlere doğanın içinde güzel bir gün vaad ediyor. Millet Bahçesi, vatandaşların yeşille buluşabileceği, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği merkezi bir konumda olacak. Piknik alanlarında aileler sevdikleriyle keyifli zaman geçirirken çocuklar da oyun parkurlarında eğlenecek.



Sadece ilçenin değil bölge halkının da bahçeden yararlanacağını söyleyen Çağırıcı, “Nostalji bahçeleriyle başlattığımız serüvenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında Bağcılar, çok güzel bir mekana kavuşmuş olacak. Millet bahçesiyle Bağcılar’ın cazibesi daha da artacak. Bağcılar bu güzel sosyal donatı alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:48
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