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Bağcılar Meydanı, Bitlis ve Adıyaman ezgileriyle şenlendi

İstanbul’da yaşayan Adıyaman ve Bitlisliler,Bağcılarda düzenlenen7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nde hemşehrileriyle buluştu.

18 Haziran 2019 Salı 10:55
Bağcılar Meydanı, Bitlis ve Adıyaman ezgileriyle şenlendi

İstanbul’da yaşayan Adıyaman ve Bitlisliler,Bağcılarda düzenlenen7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nde hemşehrileriyle buluştu. Katılımın yüksek olduğu etkinlikte davetlilere yöresel ezgilerden oluşan müzik ziyafeti sunuldu.


Bağcılar Belediyesi geleneksel hale getirdiği7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali, Bitlis Platformu ve Adıyamanlılar Vakfı tarafından düzenlenen özel bir geceye ev sahipliği yaptı. İstanbul’un dört bir yanından Bitlis ve Adıyamanlılar etkinliğin gerçekleştiği Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na akın etti.


Festivalde konuşma yapan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, “Ülkemizin her bir tarafında buraya gelen insanlarımız bir gökkuşağı gibi herkes kendi renginde ama bir armoni bir bütünlük oluşturmuş. İnşallah bu armoni bu değişik çeşitli renkler hep birlikte 23 Haziran’da Allah’ın izniyle İstanbul’u sağlam ellere yani 17 yıldır Edirne’den Kars’a kadar hizmet etmiş ve bu süreçteki her eserin altında imzası bulunan Binali Yıldırım’a teslim edeceğiz” dedi.


23 Haziran’da en güzel cevabı vereceğinizden hiç şüphem yok


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “31 Mart’ta yaşanan olumsuzluklardan usulsüzlüklerden dolayı iptal edilen belediye seçimlerinin 23 Haziran’da yapılacak tekrarında en güzel cevabı vereceğinizden hiç şüphem yok” diye konuştu.


Programın büyük bölümünü ise Adıyaman ve Bitlis yöresine özgü ezgilerle geçti. Alanı dolduran yerel sanatçılar, bölgenin en çok sevilen türkülerini seslendirdi. Davetliler kimi zaman duygulandı kimi zaman da müzik eşliğinde halay çekti. Program sanatçı Züleyha’nın verdiği konserle sona erdi.


Festivale AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Sait Aybak, Bitlis Platformu Başkanı Selim Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:55
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