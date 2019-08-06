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Bağcılar Mehmet Akif Camii’nin temeli atıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Bağcılar Mehmet Akif Camii’nin temeli törenle atıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:02
Bağcılar Mehmet Akif Camii’nin temeli atıldı

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Bağcılar Mehmet Akif Camii’nin temeli törenle atıldı. Camilerin çocukların vatanına milletine faydalı nesil olarak yetişeceği mekanlar olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe genelinde 19 cami inşaatının da devam ettiğini belirtti.


Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi amacıyla kısa süre önce yıkılan Mehmet Akif Camii’nin temel atma töreni düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Çok güzel bir programda bir aradayız. Burada yakın bir zamanda biteceğini düşündüğüm camimizden gün içerisinde ezanın yankılanacak olması bizim için mutluluk olacak” dedi.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Buralar ortak paydamız ve huzur bulduğumuz mekanlar. Camilerimiz özellikle çocuklarımızın vatanına, milletine, dinine faydalı nesil olarak yetişeceği mekanlar. Camilerin yenilenmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 19 cami inşaatı Bağcılar’da devam ediyor. Bunların yarısı kentsel dönüşümle yenilediğimiz camiler. Temelini atacağımız camimizin ilçemize hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.


Camilerimiz yer yüzünde İslam’ın nişaneleridirler


AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, “İnşallah burada güzel butik bir camimiz olacak. Camiler sadece namaz kılınan yerler değil, hayatın merkezidir” derken Bağcılar İlçe Müftü Vekili Yunus Bıçakçı da “Camilerimiz yer yüzünde İslam’ın nişaneleridirler. Camilerin sayısı çoğaldıkça mühürlerimiz de çoğalmaktadır. Temennimiz odur ki, yeni yetişecek genç nesil ezan okunan bir yerde bir caminin gölgesinde İslam’ı öğrenerek yetişmelerine devam ederler” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte butona basarak Mehmet Akif Camii’nin temeline ilk harcı attı. Toplam bin 292 metrekarelik inşaat alanına sahip cami, bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere üç kattan oluşacak. 940 metrekarelik namazgah alanı bulunan camide aynı anda 1343 kişi ibadetini yapabilecek. Ayrıca ibadet alanı dışında toplam 40 kişilik 2 adet derslik de yer alacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:02
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