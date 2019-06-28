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Bağcılar, Malatya Kayısı Festivali’ne ev sahipliği yaptı

Kayısının tanınırlığını ve üretim hacmini artırmak amacıyla Bağcılar’da 1.

28 Haziran 2019 Cuma 10:39
Bağcılar, Malatya Kayısı Festivali’ne ev sahipliği yaptı

Kayısının tanınırlığını ve üretim hacmini artırmak amacıyla Bağcılar’da 1. Malatya Kayısı Festivali düzenlendi. Etkinlikte bir araya gelen Malatyalılar hem hasret giderdi hem de memleketten getirilerek kendilerine ikram edilen kayısının tadına baktı. Malatyalılardan övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugüne kadar her alanda hep dostluklarını ve kardeşliklerini gördük” dedi.


Bağcılar Belediyesi ve MADEF (Malatya Dernekler Federasyonu) işbirliğiyle 1. Malatya Kayısı Festivali düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşen festivale İstanbul’da yaşayan binlerce Malatyalı akın etti. Festivalle bir araya gelen Malatyalılar birbiriyle sohbetler ederek hem dostluklarını pekiştirdi hem de memleket hasretini giderdi.


Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İki aydır bu meydanda birçok dostluklar ve gönül köprüleri kuruldu. Bu alan birçok güzelliklere ev sahipliği yaptı. Bu akşam da Malatyamızın simgesi olan kayısı festivalinde bir aradayız. Bağcılar’da 33 bin Malatyalı kardeşimizle birlikte yaşıyoruz. Bağcılarımızda nüfus bakımından ilk üç vilayetten biri olan Malatyalı dostlarımızla birçok alanda birlikte çalışmalar yürüttük. Memleketlerimize kadar uzanan muhabbetler kurduk, dostluklar edindik. Bugüne kadar her alanda hep dostluklarını ve kardeşliklerini gördük” dedi. Çağırıcı, Nostalji Bahçeleri arasında yer alan Kayısı Bahçesi’nde de Malatya kültürünün yaşatıldığını ifade etti.



"81 ille birlik ve beraberlik içerisinde olacağız"


MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş ise şunları söyledi: “Burada üç gün boyunca hemşehrilerimizle kol kola omuz omuza olacağız. Birlikte halaylar çekeceğiz. Sanatçılarımız sahneye çıkacak. Malatyalılar tek vücut olacaklar. Bir taraftan da İstanbul’da 81 il yaşıyor. Bu 81 ille birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Festivalimiz hayırlara vesile olsun inşallah”.


Protokol üyeleri birlikte alanda kurulan ve yöresel ürünlerin sergilendiği 25 standı gezdi. Dernek temsilcileri ve stant sahipleriyle sohbetler eden Çağırıcı, kendisine ikram edilen kayısıdan yedi. Alanı dolduran vatandaşlara Malatya’dan getirilen kayısıdan da ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan festival, yerel sanatçıların verdiği mini konserle sona erdi. 30 Haziran gecesi sona erecek festivalde 4 gün boyunca konserler, halk oyunları, folklor gösterileri ve taze kayısı dağıtımı yapılacak.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:39
  1. konser
  2. sanat
  3. sergi

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