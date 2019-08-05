0553 313 94 23

Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi, Youtube ile dünyaya açılıyor

Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çanakkale Zafer Müzesi, gençlere daha rahat ulaşmak için Youtube kanalı kurdu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:50
Bağcılar Çanakkale Zafer Müzesi, Youtube ile dünyaya açılıyor

Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Çanakkale Zafer Müzesi, gençlere daha rahat ulaşmak için Youtube kanalı kurdu. “Bagcilarmuze” isimli kanalda oluşturulan video, klip içerikleri sayesinde dünyanın dört bir yanındaki gençlere erişim sağlanarak hem müze hem de Çanakkale tarihi anlatılıyor.


Bağcılar Belediyesi’nce 2017 yılında kurulan Çanakkale Zafer Müzesi, yılın her mevsimi hemilçeden hem de ilçe dışından yoğun ilgi görüyor.15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan Çanakkale Zafer Müzesi’ni 2019’un ilk altı ayında 26 bin 567 kişi ziyaret etti. Müzeyi gezenler arasında öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları bulunuyor. Ziyaretçiler, rehberler eşliğinde bilgiler alırken eserleri de yakından inceleme imkanı buluyorlar.


Bağcılar Belediyesi yetkilileri, ziyaretçiler dışında daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla bir platform oluşturmaya karar verdi. Bu amaçla özellikle genç kuşağın en fazla vakit geçirdiği Youtube tercih edildi. Öncelikle Çanakkale Zafer Müzesi’ndeki orijinal Çanakkale savaş materyallerinden realistik silikon heykellere; Nusret Mayın Gemisi iç bölüm uygulamasından Gelibolu topoğrafyasına kadar bütün çalışmaları gösteren video ve klipler hazırlandı. Geçmişle günümüz arasında bağ kuran bu zengin içerikler, kurulan “Bagcilarmuze” adlı kanalda izlenime sunuldu. İnternet kullanıcıları, kanalın paylaşımlarına beğeni ve her türlü yorum da yaparak etkileşimde bulunabiliyor.



Müzenin çalışmalarını ve şanlı Çanakkale Zaferi’ni anlatıyoruz


Çanakkale ruhunu daha çok kişiye anlatmak istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gençleri çoğunlukla sanal ortamda görüyoruz. Onlarla rahat iletişime geçmek için biz de orada yerimizi aldık. Bu kanal sayesinde müzemizin çalışmalarını ve şanlı tarihimizde önemli bir yeri olan Çanakkale Zaferi’ni onlara anlatıyoruz. Çok yararlı bir çalışma oldu” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray ile Altınyıldız Classics sponsorluk anlaşmasını uzattı
    1. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    2. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    3. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    4. Mescidsiz Fabrika!
    5. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    6. Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2..
    7. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı..
    8. Fındık alımları ne zaman? Devlet..
    9. Önce reddetti, sonra itirafçı oldu
    10. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    11. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    12. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    13. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    14. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    15. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    16. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    17. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    18. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    19. Bursa'da orman yangını
    20. Japonya'dan Rusya'ya protesto notası
    21. Adaleti yık, devlet kendiliğinden..
    22. Pakistan’dan Hindistan’a kınama
    23. Polis, sokak hayvanlarını unutmadı
    24. İçişleri Bakanlığınca, 9 Ağustos’ta..
    25. ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli..
    26. TOKİ Kocaeli Gölcük Sivritepe rezerv..
    27. Yalovalı esnaf çıkmaları sorunsuz terk..
    28. Silahlı soyguna aldırmadan ekmek..
    29. BİA kurucusu Büyükakça’dan Barolar..
    30. Burhaniye’de özel sporcular dünya..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!