Bağcılar Belediyesinin hizmetleri bir ‘tık’ uzağınızda

Bağcılarlılar, alt yapı hizmetlerinden emlak vergisi borcunu ödemeye; bina, arsa, çevre ve temizlik bildirimine kadar her türlü işlemi belediye binasına gelmeden yapıyor. Bağcılar Belediyesine başvuruların yüzde 37’si telefon, yüzde 25’i web üzerinden yapılıyor.

Bağcılar Belediyesinin vatandaşların belediyeyle ilgili tüm işlemlerini belediyeye gitmeden, internet üzerinden veya telefon kullanarak gerçekleştirebilmesini sağlayan e-belediyecilik projesi başarılı şekilde devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürlüğünün dijital olgunluk seviyesi yüksek, bütünleşik hizmetlerin güvenli ve kolay bir şekilde e-devlet kapısı üzerinden sunduğu projeye ilgi yüksek seviyede.

İlçe sakinleri özellikle yazın sıcak kışın soğuk günlerinde belediyeye kadar gitmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini yapıyor. Online kentsel faaliyetler kapsamında emlak vergisi bildirimi, emlak vergisi bildirim sureti sorgulama, borç sorgulama ve ödeme, imar durumu sorgulama, alt yapı, mühendislik, bina, arsa, çevre, temizlik, reklam bildirimleri başta olmak üzere toplam 30 hizmet online olarak veriliyor. Böylece vatandaşların belediyenin planladığı projelerle İlgili görüşlerini yönetimle paylaşabilmesi, anketlere katılabilmesi, öneri ve şikâyetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilmesi sağlanıyor.

Başvuruların yüzde 37’si telefon, yüzde 25’i web üzerinden

Çağrı merkezi, web, e-devlet ve sosyal medya kanallarıyla işlemler kolayca yapılırken, başvurular tamamladığında vatandaşlar SMS ve e-posta yolu ile bilgilendiriliyor. Süreç, web sitesi ya da çağrı merkezi üzerinden de takip edilebiliyor. Evrak kayıtlarına bakıldığında elden yapılan işlem sayısının az, online işlemlerin daha çok olduğu açıkça görülüyor. Günde ortalama 350, ayda ise 10 binin üzerinde başvurunun yüzde 37’si telefon, yüzde 25’i web üzerinden, yüzde 25’i elden ve yüzde 13’ü ise posta yoluyla yapılıyor.

Teknolojiyi hemşehrilerinin hayatını kolaylaştıracak bir araç haline getirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Vatandaşımızın zamanını yararlı şekilde değerlendirmesi için online hizmetimizi sürdürüyoruz. Buraya kadar gelip hem yorulurken hem de zaman kaybediyordu ama artık oturduğu yerden bir tuşla işlerini yapıyor. Ayrıca aracı olmadan düşüncesini veya projesini bize direkt ulaştırabiliyor” dedi.