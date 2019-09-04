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Bağcılar Belediyesinden istihdam desteği

Belediyeye bağlı Kariyer Merkezi, İstanbul Havalimanı'nda çalışacak 500 kişinin istihdamını sağlayacak

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
Bağcılar Belediyesinden istihdam desteği

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İstanbul Havalimanı'nda çalışacak 500 kişinin istihdamını sağlayacak.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 2012 yılından beri iş arayanlara destek olan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, ilçedeki vatandaşları istihdam etmek için program gerçekleştirdi.

Kariyer Merkezi, Binsat Holding'in eleman talebi üzerine, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için öz geçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından telefonla ulaşılan 18-45 yaş arasında yaklaşık 2 bin kişiye davette bulunuldu.

Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında işveren firma olan Binsat Holding'in insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayanlar bir araya geldi.

Firma sorumluları başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. İncelemenin ardından aranan kriterlere ve şartlara uyan 500 kişi İstanbul Havalimanında görevlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kariyer Merkezi sayesinde iş yükünün azaltıldığını belirterek, "İş arayanları istihdam ettiğimiz Kariyer Merkezimiz güzel sonuçlar alıyor. 2018 Mayıs ayı ile 2019 Mayıs ayı arasındaki 12 aylık süreçte Bağcılar Belediyesi olarak 880 kişiyi işe yerleştirdik. Bu sayede hem eleman arayan firmaların talepleri karşılandı hem de işsiz vatandaşlar iş sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
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