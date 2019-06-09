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Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu.

09 Haziran 2019 Pazar 12:39
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, Türkiye’nin ilk engelli dalıcı dalış eğitim merkezi oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 60 engelli kursiyerin ders aldığı dalış eğitim merkezi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu. Denetimleri başarıyla geçerek Türkiye’nin ilk ve tek engelli dalıcı dalış eğitim merkezi olan bu kurumdan engelli profesyonel dalgıçlar yetişecek.


Engelli dalıcı dalış talimatının geçen yıl şubat ayında yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) harekete geçti. Engellileri sualtının büyüleyici dünyasıyla buluşturacak dalıcı eğitmenleri için TSSF tarafından 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde engelli dalıcı eğitmen semineri düzenlendi.


Seminerde engelli bireylerin denizlerde ve uygun havuzlarda donanımlı dalış ve sualtı etkinlikleri yapabilecek donanıma sahip olması için eğitmenlerin uyacakları kural ve standartlar anlatıldı. Sunumları fizyoterapist, psikolog ve özel eğitim uzmanlarının gerçekleştirdiği programda 1,2 ve 3 yıldızlı dalış eğitmenlerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Başarılı olan eğitmenlere engelli dalıcı eğitmen belgesi verildi.



"Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti"


Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Ferhat Yalgın’ın hocalık yaptığı Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü adına TSSF’ye başvuruda bulunuldu. İki denetleme sonunda imkanları yeterli bulunan, belgeleri tam olan ve eğitmen şartları da uygun görülen Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı Dalış Eğitim Merkezi, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen ilk engelli dalıcı dalış merkezi oldu.


İlk ve tek olma özelliği taşıyan bu kulüpte eğitim görecek olan engelliler, her açıdan donanımlı birer profesyonel dalgıç olacak. Dalış merkezinin başarısını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalarda geldiğimiz bu nokta bizi çok mutlu etti. İnanıyorum ki engelli çocuklarımız buralardan gerçek bir dalgıç olarak ayrılacak” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:39
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