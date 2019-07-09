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Bağcılar Belediyesi 5 yıllık stratejik planını hazırladı

Bağcılar Belediyesi, 2024 vizyonu kapsamında ilçenin 5 yıllık stratejik planını kıdemli stratejist Ali Karagöz’ün sunum yaptığı bir toplantıyla görüştü.

09 Temmuz 2019 Salı 15:57
Bağcılar Belediyesi 5 yıllık stratejik planını hazırladı

Bağcılar Belediyesi, 2024 vizyonu kapsamında ilçenin 5 yıllık stratejik planını kıdemli stratejist Ali Karagöz’ün sunum yaptığı bir toplantıyla görüştü. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve yönetici ekibinin katıldığı toplantıda ilçede ekonomiden sosyal yaşama kadar gelecekte yapılacak faaliyetleri kapsayan yol haritası çizildi.


1992 yılından bu yana “Şehir bilinci yüksek, çağın hayat standartlarına sahip örnek bir kent oluşturmak” ilkesiyle çalışan Bağcılar Belediyesi, 2019-2024 vizyonunu oluşturmak adına 5 yıllık stratejik plan hazırlıklarına başladı. Bu amaçla Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başkan yardımcıları ve müdürlerin katıldığı Stratejik Yönetim Çalışması programı düzenlendi.


Bağcılar Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen toplantıda kıdemli stratejist Ali Karagöz de konuk oldu. Karagöz, “Stratejik Yönetime Giden Süreç”, Kamuda Açıklar”, “Kaynaklar”, “Kurumsal Stratejik Planlama”, “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “Belediye Mevzuatı”, “Stratejik Yönetim Döngüsü”, “Stratejik Planların Temel Bileşenleri” ve “Katılımcılık” başlıkları altında sunum yaptı. 2 saat süren sunumda stratejik planın ne olduğundan bu alanda atılacak adımlara, planlamanın önemine ve vizyon konusuna kadar pek çok konuda bilgiler verildi. Gündem maddelerinin de ele alındığı toplantıda stratejik plan konuşuldu. Yeni yatırımlarla ilgili tespitlerin de yer aldığı 2019-2024 Stratejik Plan’da Bağcılar Belediyesinin misyonu anlatıldı. Yeni stratejik plana göre önümüzdeki 5 yıl için imar ve kentsel altyapı, çevre ve rekreasyon, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, sağlık ve esenlik, eğitim, kültür ve sanat, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi öncelik verilecek konular arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:57
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