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Bağcılar Belediyesi, 325 bağımlıyı hayata bağladı

Uyuşturucuyla mücadeleyi hayata geçirdiği “Yeni Bir Ben” projesi kapsamında sürdüren Bağcılar Belediyesi, bugüne kadar 325 bağımlıyı uyuşturucudan kurtardı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
Bağcılar Belediyesi, 325 bağımlıyı hayata bağladı

Uyuşturucuyla mücadeleyi hayata geçirdiği “Yeni Bir Ben” projesi kapsamında sürdüren Bağcılar Belediyesi, bugüne kadar 325 bağımlıyı uyuşturucudan kurtardı. Psikolojik destekle hayata tutunan bağımlılardan, kimi eğitimine kaldığı yerden devam ederken kimi de Bağcılar Belediyesi’nin kurslarından aldığı eğitimle meslek sahibi oldu.



Sosyal sorumluluk projeleriyle gençleri geleceğe hazırlayan Bağcılar Belediyesi tarafından uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla 4 yıl önce hizmete sunulan Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi’nin çalışmaları özverili bir şekilde devam ediyor. Üç psikolog ve bir sekreterden oluşan YBB (Yeni Bir Ben) takımı bugüne kadar 325 kişiyi uyuşturucunun elinden kurtardı.



Kendilerinden yardım isteyen bağımlılara yakınları gibi davranan ve onlara sıcak bir aile ortamı sunan uzmanlar, psikolojik destek vererek onları uyuşturucudan uzaklaştırdı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen tedavi sürecini tamamlayan bağımlılar, buradan sosyal hayatın içine yönlendiriliyor. Bu kişilerden kimi uyuşturucu nedeniyle yarım bıraktığı okuluna kayıt yaptırıp eğitim hayatına devam ediyor kimi de Gençlik Merkezi’ndeki sanattan el işlerine kadar farklı kategorilerdeki kurslara gidiyor. Kurslardan mezun olan birçok genç, meslek sahibi olarak kendine uyuşturucudan uzak temiz bir sayfa açtı.



Uyuşturucu kullanımı ortak bir problemdir


Yeni Bir Ben’e başvuru yapanların profiline bakıldığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Uyuşturucu kullananların26-35 yaşları arasında olduğu, en çok kullanılan maddenin ise yüzde 39 ile eroin onu yüzde 37 ile bonzainin takip ettiği görüldü. Uyuşturucuya başlama sebebi olarak yüzde 73 gibi yüksek bir oranla arkadaş çevresinde kabul görme isteği geliyor. Kullanıcıların yüzde 79’u ise uyuşturucuya bireysel yollardan ulaşıyor.


Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülmesinde hukuk, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının işbirliği içinde çalışması gerektiğine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığı, güvenliği ve sosyal sorunların kesiştiği ortak bir problemdir. Gençlerimizi bu illetten kurtarmak için el ele vermeli ve ortak projeler üretmeliyiz. 2015 yılında kurduğumuz Yeni Bir Ben merkezimiz çalışmalarını artırarak devam ettirecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:50
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