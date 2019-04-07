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Bağcılar Belediyesi 11 bin kişiyi Çanakkale Şehitliği’ne götürüyor

Bağcılar Belediyesi tarafından “Bağcılar’dan Mehmedime Selam” sloganıyla 2005 yılından beri 135 bin kişinin gittiği Çanakkale’ye bu yıl 11 bin kişi daha götürülecek.

07 Nisan 2019 Pazar 18:20
Bağcılar Belediyesi 11 bin kişiyi Çanakkale Şehitliği’ne götürüyor

Bağcılar Belediyesi tarafından “Bağcılar’dan Mehmedime Selam” sloganıyla 2005 yılından beri 135 bin kişinin gittiği Çanakkale’ye bu yıl 11 bin kişi daha götürülecek. Kültür gezisi sayesinde adeta zamanda yolculuk yapan Bağcılarlılar, hem tarihe tanıklık ediyor hem de zaferin yaşandığı yerde manevi havayı teneffüs ediyor.


Bağcılar Belediyesi tarafından 2005 yılında başlatılan “Bağcılar’dan Mehmedime Selam” isimli Çanakkale Şehitliği ziyaretleri bu yıl da devam ediyor. Gezi programı kapsamında bu sene 11 bin ilçe sakini götürülecek.


Geziye katılmak isteyenler için Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri ve Mahalle Konakları’nda kayıt noktaları oluşturuldu. Kayıtlarını yaptıran ilçe sakinleri Çanakkale Şehitliği ziyaretlerine katılabiliyor. 8 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek kültür gezisine öğrenciler hafta içi, yetişkin ilçe sakinleri de hafta sonları olmak üzere iki grup şeklinde götürülüyor. Otobüslerle götürülen katılımcıların ziyaret sırasında yemek ve rehberlik hizmetleri de yine Bağcılar Belediyesi tarafından veriliyor.


“Tarihi ve kültürel amaçlı” düzenlenen “Çanakkale Şehitliği” ziyaretlerine katılanlara, ilk olarak 57. Alay ve Conkbayırı şehitlikleri rehber eşliğinde gezdiriliyor. Ardından Seyid Onbaşı Şehitliği ile tabyaları, Çanakkale Anıtı, İttifak kuvvetlerinin kullandığı askeri malzemelerin sergilendiği Seddülbahir Müze ve Yahya Çavuş Şehitliği geziliyor. İlçe sakinleri, Mehmetçiklerin kabirlerinde bolca Kur’an okuyup, dualar ediyorlar. Ziyaretçiler şiddetli bombardımanda can veren şehitlerimizin kanıyla sulanan toprakları gezerken duygulu anlar yaşıyorlar.



“Gençlerin ecdadın adım attığı yerde yürümesi büyük önem taşıyor”


Şimdiye kadar 135 bin kişinin Çanakkale’ye götürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Manevi anlamda olgunlaşmamızı ve kendimizi daha iyi tanımamıza vesile olan Çanakkale Şehitliği gezilerimiz yine devam ediyor. Bu yıl 15.’sini düzenleyeceğimiz gezide 11 bin hemşehrimizi Çanakkale’ye götürüyoruz. Hedefimiz, Bağcılar’da Çanakkale’yi görmeyen kimse kalmayıncaya kadar bu gezilerimize devam etmek. Özellikle yarınımız olan gençlerin, dünyada emsali olmayan zaferin yaşandığı yerleri görmesi, ecdadın adım attığı yerde yürümesi ve bu zaferin öneminin daha iyi anlaşılması bakımından çok büyük önem taşıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 18:20
  1. kültür
  2. sergi

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