Bağcılar 15 Temmuz'u unutturmuyor

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi hem şehitleri anmak hem de halkın birlik ve beraberlik içinde yazdığı destanı hatırlatmak amacıyla dört gün sürecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü Programı hazırladı. Etkinliklerin açılışı Bağcılar Belediyesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Milli İrade Dalışı-2’yle başladı.

Geniş katılım

Beylerbeyi’ndeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen programda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören işitme, süreğen, görme, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler ile 15 Temmuz gazileri bir araya geldi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de iştirak etti.

Türkiye eski Türkiye değil

15 Temmuz’un bu neslin yaşadığı en ağır darbe girişimi olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Bu ülke geçmişte çok darbe yaşadı ama en ağırını 15 Temmuz’da yaşadı. Bu ülkenin ekmeğini yiyenler, gıdasıyla beslenenler maalesef ihanet girişiminde bulundular. Ama Türkiye eski Türkiye değildi. Bu millet Menderes’in acısını unutmamıştı ve onun acısını 15 Temmuz’da darbecilere karşı almış oldular. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak Engelli Dalış Kulübümüz her yıl geleneksel hale getirdiği dalış programımızı 15 Temmuz’un yıl dönümünde yine gerçekleştiriyoruz. Bir daha bu ülkede 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyoruz” dedi.

Kritik mesaj

Görme engelli Hamza Demir ise “Bugün biz rahat yaşayalım diye birileri ailelerinden vazgeçti. Kimileri gazi kimileri şehit oldu. Biz onların anısına bir şeyler yapmaya çalıyoruz. Onların yaptığı fedakârlık karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey. Bugün burada ‘15 Temmuz’da bayrağımızı indirmeye çalıştılar ama biz bugün su altında bayrak açıyoruz. Başarılı olamadılar’ mesajı veriyoruz” diye konuştu.

Bayrak açtılar

15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde gazi olan Hakan Yılmaztürk ise şunları söyledi: “Benim için çok anlamlı bir an ve çok önemli bir yerdeyim. 15 Temmuz gecesi burada gazi oldum. Biz isteriz ki 15 Temmuz hiç unutulmasın. 15 Temmuz bir kez oldu diye bir daha olmayacak anlamına gelmez. Yarın yine olabilir. Ama her ne şekilde olursa olsun her zaman karşılarında iman dolu göğüsler var olacaktır.” Konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri engelliler ve 15 Temmuz gazileri dalgıç kıyafetlerini giyerek profesyonel dalgıçlar eşliğinde su altına tüplü dalış yaptı. İstanbul Boğazı’nın serin sularında bir süre kalan engelliler ve gaziler sualtından çıkışta Türk bayrağı açtı. Tören sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Taksicilerden vefa konvoyu

Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen ‘15 Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Vefa Konvoyu’ isimli programda taksiciler buluştu. Alana toplanan taksiciler, araçlarıyla 15 Temmuz koreografisi oluşturdu. Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: “O gece Türkiye’nin her bir yerinde milletimiz kendi iradesini, vatanını müdafaa etmek için meydanlara dökülmüşlerdi. Bağcılar da bunun en başında yer alıyordu. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü biliyoruz ki, unutursak Allah muhafaza aynı yerden bir daha vuruluruz” dedi.

Milletten destansı başarı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları kaydetti: “Darbeler ülkemizi zayıflatmak isteyen mihrakların başvurduğu silahlardan biri olmuştur. Ancak 2002’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde artık dönem değişmişti. Devletin içine yuvalanan FETÖ’cülerin 15 Temmuz hain darbe girişimi kalkışmaları, tarihte eşine rastlanılmayan büyük bir destansı başarıyla durduruldu. Dünyada kimsenin aklına gelmeyecek şekilde tank ve uçaklara kafa tutan milletin cesaretiyle o gece aydınlanmıştı. Bu ülkenin insanlarının tankları iman dolu göğüsleriyle durdurduğuna dünya şahitlik etmiştir.”

Gazetecilere plaket

Protokol konuşmalarının ardından dev ekranda yayınlanan kısa belgesel gösterimi ve Ramazan Yumrutepe’nin kum sanatı ile 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar anlatıldı. Gecede müşterilerine karşı tutumlarıyla gönülleri fetheden yılın örnek taksicilerine Taksi Vefa Ödülleri verildi. Ayrıca Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, gazeteci Sevda Türküsev, Habertürk spikeri Okan Ateş, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve sanatçı Uğur Arslan’a da plaket verildi. Programın ardından taksi araçlarıyla konvoy oluşturuldu. Milletvekili Turan, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, taksicilerin oda ve birlik başkanları Türk bayraklı araçlarla yola çıktı. Çağırıcı’nın kullandığı 15 TMZ 2016 plakalı takside yanına Turan oturdu. Şehirde tur atan Vefa konvoyunun son durağı 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Protokol üyeleri, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu panoların önüne karanfil bırakıp dua etti.