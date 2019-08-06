0553 313 94 23

Bağçeşme itfaiye binasının tüm katları görüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Bağçeşme’de başlattığı İtfaiye Müfreze Binasının tüm katları yükseldi.

06 Ağustos 2019 Salı 11:46
Bağçeşme itfaiye binasının tüm katları görüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Bağçeşme’de başlattığı İtfaiye Müfreze Binasının tüm katları yükseldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin acil durumlara daha kolay müdahale etmesi için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de Bağçeşme’de yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve yapım çalışmaları hızla süren müfreze binasının tüm katları yükselirken çalışmalar kapsamında binada çatı işlerine başlanacak. Kara sıva imalatına da başlanan yapının galvaniz çatı dereleri yerlerine koyulacak.


Toplam 788.4 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının 219,50 metrekarelik birinci katında 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler bulunacak. 418,10 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta da 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler oluşturulacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Yapının dış cephesinde traverten cephe kaplaması yapılacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde asfalt kaplama kullanılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden terör, açlık, küresel ısınma gibi problemleri çözme kabiliyetini giderek kaybediyor."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO..
    3. Aksaray’da çalınan hastane malzemeleri..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fırat Kalkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye)..
    6. Ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
    7. Yürüyemeyen dağ keçisini sırtlarında..
    8. Tarihi Demirciler Arastasında zemin..
    9. Sıcaklar kalpten vuruyor
    10. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    11. Kardeş şehir Gangneung’dan Başkan..
    12. Çin-ABD ticaret savaşını "teknoloji ve..
    13. Zeytinde ilaçlama krizi
    14. Peş peşe yaşanan facialar sonrası..
    15. Çiftçilere ödeme kolaylığı sağlayacak..
    16. Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm..
    17. Belediye işçisinden örnek davranış
    18. Düşünür Koleji yetkilileri velilerle..
    19. Sivasspor, yeni sezona hırslı..
    20. TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan..
    21. Aydın’daki kazada ağır yaralanan şahıs..
    22. Hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık..
    23. Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki sıkı..
    24. İki kişinin inadı çay bahçesini göle..
    25. GRAFİKLİ - İstanbul-İzmir arasında..
    26. Selçuklu’da çöp konteynerleri..
    27. Kartal Belediyesinden anne çalışanlara..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!
    29. Çin’den Hong Kong’a uyarı
    30. "İleri uca takviyelerimiz olacak"
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'