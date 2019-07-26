Bagajlarına doldurdukları ’sevgiyi’ göçebe çocuklara dağıttılar

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla, daha serin olan yaylara giden göçerlerin çocukları unutulmadı. Sosyal medya üzerinden toplanan bir grup genç, araçlarının bagajlarına doldurdukları oyuncakları, çocuklara dağıttı. Bu anları kameraya kaydeden gençler, belgesel hazırladı.

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinde kampanya başlatan bir grup genç, topladıkları oyuncakları araçlarının bagajına doldurarak göçebe hayat yaşan ailelerin çocuklarına dağıtmak için yola çıktı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan göçebe ailelerin çocukları için yüzlerce kilometre yapan Cengiz Kudat, Adil Alpkaya, Mehmet Sümer, Nurettin Büyüm ve Memo Yaray, oyuncakları çocuklara dağıttı. Çocukların yüzlerindeki sevince kayıt altına alan gençler, bununla belgesel hazırladı. Gençler, hazırladıkları belgeselle çocukları mutlu etmenin yolunu göstererek örnek davranış sergiledi.

Diyarbakır’da amatör olarak fotoğraf çeken Cengiz Kudat, sosyal medya üzerinden topladıkları oyuncakları göçebe ailelerin çocuklarına ulaştırdıklarını dile getirerek oyuncak dağıtımında mutluluğun fotoğraflarını çektiğini söyledi. Kudat, "Her fotoğrafın bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Fotoğraflarını çektiğim çocuklarının yüreğine dokunmak beni çok mutlu ediyor ve etmeye devam edecek" dedi.

Adil Alpkaya ise amatör ruhlu fotoğrafçılar olduklarını, fotoğraf çektikçe mutlu olup ve mutlu oldukça fotoğraf çektiklerini aktardı.