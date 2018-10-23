Bagajı X-Ray'e koymadan geçti! Cemal Kaşıkçı’nın cesedini o mu götürdü?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ‘hayatını kaybettiği’ ile ilgili yapılan açıklama sonrası gözler Kaşıkçı’nın cansız bedeninin nerede olduğuna yöneldi. Soruşturma birimlerinin 15 kişilik infaz timindeki Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Salman’a en yakın isimlerden bir tanesi olan Maher Abdulaziz Mutreb isminde yoğunlaştığı öğrenildi.

Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği 2 Ekim'de Suudi Arabistan’dan İstanbul’a gelen Mutreb, aynı gün saat 18.20’de İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan VIP salonunundan özel jete binerek Mısır’ın yolunu tuttu.

ÇANTASINI X-RAY’DEN GEÇİRDİ Mİ?

Soruşturma birimleri Kaşıkçı’nın cansız bedenine ait parçaların Mutreb vasıtasıyla yurt dışına çıkarılabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Diplomatik pasaporta sahip olması nedeniyle herhangi bir arama ve X-ray cihazından geçme zorunluluğu bulunmaması, dikkatlerin Mutreb’e çekilmesine neden oldu.

Mutreb’in diplomatik dokunulmazlık zırhını kullanarak bagajını X-Ray cihazına koymadan transit olarak uçağa bindiği iddialar arasında yer alıyor. Mutreb’in İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan çıkış görüntülerinin incelemesiyle o sırada VIP salonunda görevli güvenlik görevlileri ve polis memurlarının da bilgilerine başvurulduğu öğrenildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK