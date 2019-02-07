Otomobilin bagajını açan jandarma buzağı görünce şaşkına döndü İzmir'in Bayındır ilçesinde, hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine jandarmanın durdurduğu otomobilin bagajından buzağı bulundu.

İzmir'in Bayındır ilçesindeki Gaziler Mahallesi'nde Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine şüpheli bir otomobili durdurmaya çalıştı. Otomobilden inerek dağlık alana kaçan 3 kişiden M.Y, kovalamaca sonucu yakalandı. Nereden çalındığı belli oldu Otomobildeki aramada 2 kurusıkı tabanca ile bagajda ayakları bağlanmış bir buzağı bulundu. Buzağının, aynı mahallede oturan bir vatandaşın çiftliğinden çalındığı tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin daha önce Lütuflar Mahallesi'ndeki hayvan hırsızlığına da karıştıkları belirlendi. Zanlı M.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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