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Bagajdan sarkan bir çift bacak görenleri şaşırdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan kişiyi görenler hem korktu hem şaşırdı.

17 Mart 2019 Pazar 12:28
Bagajdan sarkan bir çift bacak görenleri şaşırdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı sarkmış şekilde yolculuk yapan kişiyi görenler hem korktu hem şaşırdı.


Kadirli’de şehrin en işlek caddesi olan Andırın Caddesi üzerinde bir otomobilin bagaj kısmından bacakları dışarı şekilde sarkmış kişiyi görenler hemen telefonlarına sarıldı. Kafası ve gövdesi otomobilin bagajında bacakları ise otomobilin dışına sarkmış kişi otomobil ile kilometrelerce bu şekilde yolculuk yaptı. Önce hareketsiz şekilde duran bacaklar daha sonra hareket edince arkadan gelen diğer araçlarda bulunanlarda rahat bir nefes aldı. Yaşanan bu ilginç yolculuk bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:28
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