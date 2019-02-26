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Bagajdan Afganlı göçmen çıktı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin bagajından Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı.

26 Şubat 2019 Salı 15:16
Bagajdan Afganlı göçmen çıktı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin bagajından Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Taksiciye 2 bin 830 TL, göçmene ise 700 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre,Elazığ-Tunceli yolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Meşeli Jandarma Karakolu önünde yol kontrolü yapan ekipler, bir ticari taksiyi durdurdu. Araç sürücüsü, Jandarma ekiplerinin kontrol etmek istediği taksinin bagaj kapağının açılmadığını söyledi. Durumdan şüphelenen ekipler, bagaj kapağını sürücüden aldığı anahtarla açtı. Bagajdankimliği, ikamet ve yol izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu şahıs çıktı. Bunun üzerine ekipler göçmen şahsı gözaltına alarak 700 TL para cezası kesip sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim etti. Öteyandan taksi sürücüsüne ise 2 bin 830 TL cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:16
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