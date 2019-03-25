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Bagaj üzerinde paket servisi

Gaziantep’te bir sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin bagajı üzerinde paket taşıdığı anlar kameraya yansıdı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:23
Bagaj üzerinde paket servisi

Gaziantep’te bir sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin bagajı üzerinde paket taşıdığı anlar kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesinde yaşandı. Gaziantep Asri Mezarlık kavşağından Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı’na seyir halindeki bir otomobilin bagajı üzerinde taşınan paket, diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Sürücüsü belirlenemeyen otomobilin bagajı üzerinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan taşınan paket, diğer sürücülerin tepkisini çekti. Tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:23
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