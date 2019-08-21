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Bağ-Kur’luların emekli maaşı nasıl artar?

Bağ Kur emekli maaşı nasıl artırılır? Sorusu Bağ-Kur’lular tarafından en sık araştırılan konuların başında gelmekte. Emekli aylığının yüksek olmasını isteyen Bağ-Kur sigortalılarının prime esas kazançlarını yükseltmeleri, yüksekten prim ödemeleri kazançlarına olacaktır. Peki iyi de Bağ-Kur’luların emekli maaşı nasıl artar?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
Bağ-Kur’luların emekli maaşı nasıl artar?

Bağ Kur emekli maaşı nasıl artırılır? Sorusu Bağ-Kur’lular tarafından en sık araştırılan konuların başında gelmekte. Emekli aylığının yüksek olmasını isteyen Bağ-Kur sigortalılarının prime esas kazançlarını yükseltmeleri, yüksekten prim ödemeleri kazançlarına olacaktır. Peki iyi de Bağ-Kur’luların emekli maaşı nasıl artar?

Bağ-Kur’luların emekli aylıklarının hesaplanmasında aynı SSK’lılar gibi üç dönem çalışmaları ve bu çalışmaların karşılığında belirlenen aylık bağlama oranı söz konusu.  Prof. Dr. Cem Kılıç BağKur emekli aylığının nasıl yükseltileceğine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu çerçevede Bağ-Kur’lular da 2000 öncesi dönemde yüksek gelir düzeyi üzerinden yani yüksek basamaktan prim ödemişler ise emekli maaşları daha yüksek oluyor. 1 Ekim 2008 sonrasında ise Bağ-Kur’luların da emekli aylıkları ne yazık ki daha düşük hesaplanıyor. Bu nedenle, emekli aylığının yüksek olmasını isteyen Bağ-Kur sigortalılarının prime esas kazançlarını yükseltmeleri, yüksekten prim ödemeleri menfaatlerine olacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:22
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