THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bağ evinden hırsızlık şüphelileri, mobese kayıtlarından yakalandı

Elazığ'da bir bağ evinde hırsızlık yapan biri Pakistanlı 4 şüpheli, mobese kayıtları incelenerek yakalandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37
Bağ evinden hırsızlık şüphelileri, mobese kayıtlarından yakalandı

Elazığ’da girdikleri bağ evindeki eşyaları çalan biri Pakistanlı 4 şüpheli, mobese kayıtlarının incelenip, eşyaların taşındığı aracın belinlenmesi sonucu yakalandı.

Merkeze bağlı Yemişlik köyü, Yadigar Bahçeleri mevkiinde bulunan bir bağ evinden buzdolabı, çamaşır makinesi, soba, mutfak ocağı, 10 halı, 5 sandalye ve 2 mutfak tüpünün çalındığı yönünde ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Köy ile Elazığ merkezi arasında yer alan mobese kayıtlarını 11 gün süreyle inceleyen ekipler, eşyaların yüklendiği kamyoneti ve plakasını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle araç sahibinin evinde arama yapan jandarma, hırsızlık zanlılarından F.M.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin itirafı üzerine C.Ç., H.K. ile Pakistan uyruklu M.N. de gözaltına alındı. Çalınan eşyaların ise bir hurdacıya satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:37
  1. Bağ evinden hırsızlık şüphelileri
  2. mobese kayıtlarından yakalandı
  3. Elazığ
  4. hırsızlık
  5. hırsızlar yakalandı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigortasız çalıştığı teknede hayatı karardı
    1. Sigortasız çalıştığı teknede hayatı..
    2. Erdoğan: "Türkiye'de darbeye teşebbüs..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AİHM dün..
    4. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet..
    5. Numan Kurtulmuş: Ankara ve İstanbul..
    6. Güvenpark patlaması davasında karar
    7. Kahramanmaraş bir dünya kenti olacak
    8. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
    9. Zonguldak'ta 3 işçinin cansız bedenine..
    10. Nusaybin’de torbacılara operasyon: 7..
    11. ANALİZ - ‘Silikon Vadisi’nin devleri..
    12. Trabzon'da tefeci operasyonu: 14 kişi..
    13. FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat..
    14. TÜDAM'dan "Sıfır Atık Çalıştayı"
    15. Sahibi ölen çiftlik evinden "müze"..
    16. Yemen'deki BAE-Islah Partisi..
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. Günün ilk yarısında en çok değer..
    19. Putin'den İran'ın Suriye'yi terk..
    20. 'Özgüvenimiz her geçen gün daha da..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı