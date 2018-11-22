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Bağ evinden 5 kazı çalıp kayıplara karıştılar

Edirne’nin Keşan ilçesi Siğilli köyünde bir bağ evinden 5 adet kaz çalındı.

22 Kasım 2018 Perşembe 22:46
Bağ evinden 5 kazı çalıp kayıplara karıştılar

Edirne Keşan'da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, A.K’ye ait olan bağ evinde çadır, boş elektrik trafosu ve 5 adet kazı çaldı.

Olayı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildiren A.K, hırsız veya hırsızların bulunmasını istedi. Olay yeri inceleme timi tarafından çiftlik evinde gerekli incelemeleri yaparken, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 22:46
  1. Edirne
  2. kaz
  3. hırsızlık

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