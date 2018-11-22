Bağ evinden 5 kazı çalıp kayıplara karıştılar

Edirne Keşan'da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, A.K’ye ait olan bağ evinde çadır, boş elektrik trafosu ve 5 adet kazı çaldı.

Olayı Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildiren A.K, hırsız veya hırsızların bulunmasını istedi. Olay yeri inceleme timi tarafından çiftlik evinde gerekli incelemeleri yaparken, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.