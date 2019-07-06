Bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu Mustafakemalpaşa’da bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.

Mustafakemalpaşa’da bağ evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.

Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hilmi Özkarakaş’ı (71) ziyarete gelen yakınları yaşlı adamın yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Öldürülmüş olabileceği şüphesiyle yaşlı adamın yakınları hemen jandarmaya haber verdi. Bağ evine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri 3 çocuk babası Hilmi Özkarakaş’ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cansız bedeni olay yerine çağrılan cenaze aracıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakaş’ın kesin ölüm nedenin belirlemesi için otopsi yapılacak. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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