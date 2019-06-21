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Bağ evinde FETÖ toplantısı davasında tüm sanıklar beraat etti

Kayseri polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve yeniden örgüt toplantılarına bir bağ evinde devam ettikleri iddiası ile yapılan operasyon ile yakalanan 12 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar, mahkeme başkanının karşı oyu ile oy çokluğuyla beraat etti.

21 Haziran 2019 Cuma 11:04
Bağ evinde FETÖ toplantısı davasında tüm sanıklar beraat etti

Kayseri polisi tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra mahkemece serbest bırakılan ve yeniden örgüt toplantılarına bir bağ evinde devam ettikleri iddiası ile yapılan operasyon ile yakalanan 12 sanığın yargılandığı davada tüm sanıklar, mahkeme başkanının karşı oyu ile oy çokluğuyla beraat etti.


6 Eylül’de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonramahkeme tarafından serbest bırakılan 10 zanlıyı yeniden örgüt toplantısı yaparken Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir bağ evinde yakaladı. Türkiye genelinde, tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan sonra pişmanlık göstermeyerek toplantılara devam eden şahıslara yönelik yapılan ilk operasyon oldu. Operasyonda, İhraç öğretmen F. S. E. 2 ay 25 gün, Memur E. M. B. 2 ay 17 gün, Belediye Çalışanı Ö. F. 10 ay 18gün, İş Adamı M. Z. G.,10 ay 20 gün, Esnaf M. G. 2 ay 24 gün, işçi M. S.4 ay 16 gün, Öğretmen A. K.8 ay 18 gün, İş Adamı M. A. 3 ay 23 gün, Öğretmen Ş. M.4 ay 15 gün ve Öğretmen M. Ö. 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklandıktan sonra mahkemece tahliye olanlar yakalandı. Konuyla ilgili çok yönlü devam eden çalışmada daha önce yakalan 10 kişi ile irtibatı tespit edilen ve daha öncede birlikte toplantılara katılan 2 kişi daha yakalandı. İhraç öğretmen A.V. veeski itfaiyeci T.B.’nin de yakalanması ile gözaltına alınan şahısların sayısı 12 ye çıktı. Gözaltına alınan 12 şüpheli de Emniyet’teki sorgusunun ardından Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler doktor raporunun ardından Adliye’ye sevk edildi. 12 şüpheliden A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M. tutuklanırken, şüpheliler E.M.B., A.V., M.Ö., T.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 11 Aralık 2018’de görülen davada tutuklu sanıklar hakkında ev hapsi kararı verildi. Bir sonraki celse sanıkların ev hapsi kararı kaldırıldı.


Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı celsesinde sanıklar A.K., F.S.E., M.S., M.Z.G., M.A., M.G., Ö.F., Ş.M., E.M.B., A.V., T.B. ve avukatları hazır bulundu. Firar ettiği tespit edilen tutuksuz sanık M.Ö. ise duruşmaya katılmadı.


Savcı tüm sanıklara ceza istedi


Savcı önceki celse verdiği mütalaasında tüm sanıklar hakkında TCK 314/2 maddesi gereğince ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti.


Tüm sanıklar savcı mütalaasını kabul etmediklerin belirterek beraatlarını istediler.


Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tüm sanıkların üzerlerine atılı suçtan mahkeme başkanının karşı oyu ile oy çokluğuyla beraatlarına karar verdi. Karar sonrası sanıklar adliye koridorunda birbirlerine sarılarak sevindiler.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:04
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