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Bağ evi yandı

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi yandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:10
Bağ evi yandı

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında bir bağ evi yandı.


Edinilen bilgilere göre, Karabarun köyünde Abdullah Özsoy’a ait bağ evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:10
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