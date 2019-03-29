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Bağ evi hırsızları yakalandı

Kayseri’de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

29 Mart 2019 Cuma 15:27
Bağ evi hırsızları yakalandı

Kayseri’de 4 bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi’nde A.A.’ya ait ikamette gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler Ö.Y. ve M.Y.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonu, televizyon, matkap, spiral, hızar, tablet, tüfek gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Zanlıların 3 hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edilirken, yapılan çalışmalarla birlikte 4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ele geçirilen yaklaşık 300 parça çalıntı malzemenin sahiplerini tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Ö.Y. ve M.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:27
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