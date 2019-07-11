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Bafralılardan 100. yıl gazetesine yoğun ilgi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
Bafralılardan 100. yıl gazetesine yoğun ilgi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Bafra Belediyesinin öncülüğünde,1919 yılı tarihli bir gazete yerel tarih uzmanlarınca hazırlanarak yayımlandı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı Bafra’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Bafra Belediyesinin koordinatörlüğünde, 10 Temmuz 1919 tarihli bir gazete basılarak, dağıtıma sunulan gazeteye Bafralıların ilgisi yoğun oldu.


Bafra Belediyesinin 100.Yıl kapsamında Kültürel bir hizmet olarak hayata geçirdiği gazete, Samsun’da faaliyet gösteren Samsun Tarih Derneği’nden Samsun Yerel Tarih uzmanları Emin Günaydın ve Mehmet Köseoğlu tarafından hazırlandı. Bafra’da yaşanan Kurtuluş Savaşı sürecine ilişkin tarihi olayları gün ışığına çıkartan "Bafra" isimli gazete, uzun ve yorucu bir bilimsel araştırmalar sonucu hazırlandı.


1500 adet basılan gazete, ilçede çeşitli noktalarda ücretsiz olarak dağıtıldı.


Gazeteyi büyük bir ilgi ile okuyan Bafralılar,100 yıl önce ataları tarafından ilçede ortaya konan duruş, kararlılık ve birlikteliği yeniden yaşama fırsatı buldular.Milli mücadelenin başlangıcının 100.yılı etkinlikleri kapsamında, Bafra’ da yaşanan olayları anlatabilmek ve Bafra halkının o dönemde çektiği acıları ve zor günlerde birlik olabilmenin önemini hatırlatabilmek için 1919 yılının ilk altı ayını içine alan ve Bafra’da cereyan etmiş olayları anlatan 10 Temmuz 1919 tarihli, Bafra adında bir gazete çıkarılan gazetenin Birinci sayfasında "Bafra’da Büyük Miting" manşetiyle Bafra’da İzmir’in Yunan askerler tarafından işgali, İtilaf devletlerinin Anadolu’da yaptığı faaliyetler, Pontus Rum çetelerinin katliamlarına karşı Bafra halkını bilinçlendirmek ayrıca kamuoyu oluşturmak için 27 Mayıs’ta 1919’da yapılan miting konu edildi.


Gazetenin iç sayfalarında ise, 1919 yılında Bafra’da Rum çetelerinin yaptığı soygun ve katliamlara karşı Bafra halkının direnişini konu alan haberlere ver verildi.


Gazetenin son sayfasında ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Harbiye Nezaretine "Samsun ve Bafra’da Rum Çeteleri Kısmen Dağıtılmıştır." başlığıyla gönderdiği telgrafın ayrıntılarına yer verildi.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Geçmişini unutan nesillerin kaybetmeye mahkum olacağı gerçeğinden hareketle, Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100.Yılında Kültürel bir hizmet olarak söz konusu çalışmayı hayata geçirdik. Bafra’mızda 100 yıl önce yaşanan zor günler karşısında dedelerimizin, atalarımızın ortaya koydukları inanç odaklı direnişten yeni nesillerimizin farkında olması arzusundayız. Çalışmanın ortaya çıkmasında emeği ve katkısı olan Samsun Tarih Derneği Yerel Tarih uzmanları Emin Günaydın, Mehmet Köseoğlu ve tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:28
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