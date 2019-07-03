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Bafralılar Eczacılık Fakültesi için basın açıklaması yaptı

Samsun’un Bafra ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Eczacılık Fakültesi için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:52
Bafralılar Eczacılık Fakültesi için basın açıklaması yaptı

Samsun’un Bafra ilçesinde sivil toplum kuruluşları, Eczacılık Fakültesi için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.


Bafra Genç İş Adamları Derneği öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarına siyasi parti temsilcileri ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç da destek verdi. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Bafra Genç İş Adamları Yönetim Kurulu Başkanı Alper Güngör, ”Bafra Eczacılık Fakültesi ile ilgili ’Bafra’ya geliyor gelecek, engelleniyor’ tarzı haberleri sizler sosyal medyadan ve medyadan takip ettiniz. Maksadımız yapılan bir haksızlık varsa Bafralılar haklarına sahip çıksın, hep beraber Bafra olarak tek yürek tek bir vücut olup tüm ülkeye sesimizi duyuralım diye toplandık. Sivil toplum kuruluşu olarak bizler bölgemizin değerlerine sahip çıkmak, bölgemizin kendi imkanları ile tabiri caizse tırnaklarıyla kazıyarak kazandığı bu değerleri masa oyunları ile kaybetmeyerek kendi değerlerine sahip çıkmak için toplandık. Yeter ki Baframız makus talihini değiştirelim, kazandığımız şeyleri masada kaybetmeyelim" dedi.


Fakülte binasını yaptıran Bafralı hayırsever iş adamı Saffet Aslan, “Baframız kazansın mantığıyla çıktığımız bu yolda hakkaniyetli bir şekilde tüm Bafra halkı ile birlikte bu konuya destek alıp Eczacılık Fakültesinin Bafra’ya verilmesini temenni ediyoruz. Bafra’ya Eczacılık Fakültesi verilmesi konusunda başka hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Dolayısıyla yaptığımız hayırın en güzel şekilde yerine ulaşması ve dolayısıyla Eczacılık Fakültesinin Bafra’ya verilmesi, Bafra’nın doğal hakkıdır. Lütfen sözünüzün arkasında durun" diye konuştu.


Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkan Göksel Başar, “Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı ve diğer vekillerimizin imzasıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulan ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle açılan Samsun Eczacılık Fakültesi Bafra’dan alınmak isteniyor. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “Eczacılık Fakültesinin yeri Bafra’dır. Buna inanıyoruz ve bunun takipçisi olacağız. Siyaseten takipçisi olacağız, belediye başkanı olarak takipçisi olacağız. Zaten siyasetçilerimiz de bunu takip ediyor. Orhan Kırcalı olmak üzere diğer vekillerimiz de buna destek veriyor. Cuma günü biz rektör beyden randevu aldık. Bu heyetle birlikte rektör beyi ziyaret edeceğiz, bu konudaki hassasiyetimizi, ısrarımızı ve gayretimizi dile getireceğiz ve sonuna kadar da bununla mücadele edeceğiz. Çünkü burada çok güzel bir bina var, bağışçımız var ve Samsun’a 44 yıldır eczacılık fakültesi kurulmadığı halde Bafra’nın girişimleri neticesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesine Eczacılık Fakültesi kazandırılmıştır. Biz bunun neticesini almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:52
  1. doğa

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