0553 313 94 23

Bafra’da kaza: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:39
Bafra’da kaza: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, ilçe merkezine 2 kilometre mesafede Kolay yolu Dedeli Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay istikametinden Bafra İstikametine seyir halinde olan Nafız Şençik idaresindeki 55 JR 377 minibüs, Dedeli Mahallesi’nden ana yola çıkış yapan Gökhan Demirtaş idaresindeki55 AKM 47 plakalı otomobile arkadan çarptı. Minibüs ve otomobil 35 metre sürüklendikten sonra yolun sağında bulunan ağaça çarparak durdu. Kazada sürücüler Nafız Şençik, Gökhan Demirtaş ve otomobilde bulunan Cansu Yücel yaralandı.


Yaralılardan Gökhan Demirtaş, Cansu Yücel Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken, minibüs sürücüsü Nafız Şençik Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 00:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan ABD'yi bir kez daha karıştıracak istek!
    1. Trump'tan ABD'yi bir kez daha..
    2. Kahvehanede çay içerken sopalı..
    3. Ezana hakarete tepki gösteren gruba..
    4. ABD'li senatör cahilliğiyle rezil..
    5. Beşiktaş’ta otomobil yayalara çarptı;..
    6. Çin'den gelen ucuz ürünler için vergi..
    7. Real Madrid deplasmanda kazandı
    8. Bafra’da kaza: 3 yaralı
    9. Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den..
    10. Suudi Arabistan ve AB arasında terörle..
    11. Bakan Soylu: "Biz kimsenin enayisi..
    12. Beyninde ödem oluşan hasta, ambulans..
    13. Adıyaman'da trafo yangını
    14. Trump'tan sınır güvenliği için 8,6..
    15. İsmet Yıldırım: "Türkiye’nin bölünmez..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun’da..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 11 MART 2019
    18. Mecidiyeköy’de lüks cip alev alev yandı
    19. Bıçakladığı şahıs sokak ortasında..
    20. "PKK ile iltisaklıları listelerine..
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    6284 en çok kadınları mağdur ediyor
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP patladı
    İstanbul'da kaldırıma bırakılan EYP patladı
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Rusya'dan kritik S-400 açıklaması! "Anlaşma, planlandığı gibi yerine getiriliyor"
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız
    Almanya'dan Venezuela açıklaması: Biz hazırız

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var
    Aksakal CHP'ye verdi veriştirdi: Sabah akşam Atatürk'ü sömüren tipler var
    18 mazlum daha adaletle tanıştı
    18 mazlum daha adaletle tanıştı