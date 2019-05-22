Bafra’da kamyonet devrildi: 2 yaralı Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak devrildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan Bengü Mahallesi Dikkayalar mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Örnek (68) idaresindeki 55 NN 956 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerineyoldan çıkıp ağaca çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Örnek ve kamyonette bulunan Ramazan Uyar yaralandı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Mehmet Örnek 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine getirilirken, kazada hafif yaralanan Ramazan Uyar ise yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.